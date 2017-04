В американском городе Бро Бридж (штат Луизиана) сильный порыв ветра перевернул передвижной дом, в результате чего погибла женщина и её трёхлетняя дочь, сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC.

A mother and her 3-year-old daughter have died after suspected tornado flips mobile home, Louisiana officials say. https://t.co/bsPjr3ObPs pic.twitter.com/iDQUpsNJHY