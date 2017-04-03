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Опубликовано ФОТО жуткого избиения режиссера Суриной в Париже

Опубликовано 03.04.17 09:44 Опубликовано ФОТО жуткого избиения режиссера Суриной в Париже

Российский режиссер-документалист Елена Сурина попала в реанимацию в Париже после того, как ее избил неизвестный мужчина европейской внешности.

В Сети опубликовали фотографии последствий жестокого избиения российского режиссера Елены Суриной в Париже. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

ФОТО: "Рен-ТВ"

Согласно предварительным данным, на режиссера общественного деятеля напали вечером прямо возле ее дома. Нападение совершил мужчина европейской внешности. Он жестоко избил россиянку, после чего скрылся с места происшествия.

Друг Суриной Ибрагим Цураев заявил телеканалу НТВ, что у режиссера сломаны ребра, нос и челюсть.

По словам ужшкммт самой Суриной, двумя годами ранее в Париже на нее набросились "пьяные бандеровцы". Причиной гнева украинцев стала георгиевская ленточка, прикрепленная на одежде режиссера.

"Я не знаю, что происходит здесь, в центре Европы. Такая неоправданная жестокость", - цитирует Сурину "Рен-ТВ".

Известно, что нападение произошло еще 31 марта, но пока по факту случившегося парижская полиция еще не допрашивала режиссера.

33-летняя Елена Сурина — автор документального короткометражного фильма «Мим без грима» Mime Sans Grime. В столице Франции она занимается продвижением российской культуры.
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