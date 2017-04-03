Нацбанк Украины заподозрили в выводе за рубеж миллиардов гривен

Нацбанк Украины проверяют по делу о законности рефинансирования банков.

Руководство Нацбанка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает РИА Новости.

Ранее в помещении Нацбанка прошли обыски, в результате которых был изъят ряд документов. По данным НАБУ, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

"У нас ужшкммт уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, и оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование", — сказал Сытник.

По его словам, предметом расследования данного дела является законность растраты выделенных средств. Следствие проверяет законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ.

По его словам, если говорить об убытках, речь может идти о миллиардах. Сытник также отметил, что для определения точного количества фигурантов в данном деле требуются материалы из-за рубежа, отмечает Лайф.

"То, что интересно детективам, те документы, которые мы планировали изъять (в ходе обыска), они были добровольно отданы работниками Национального банка. Сейчас с ними работают детективы", — добавил Артём Сытник.