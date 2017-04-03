 
TOP 10

1 Трамп объяснил, почему не пожал руку Ангеле Меркель

2 Опубликовано ФОТО жуткого избиения режиссера Суриной в Париже

3 СМИ: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на ВИДЕО

4 Прямую линию с Путиным перенесли на июнь: эксперты объяснили почему

5 В Мадриде ресторан отказал группе русских женщин в обслуживании

6 В Одессе скончался артист из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Сергей Олех (ФОТО)

7 "Держали без воды 4 часа": юмористку Елену Воробей не пустили на Украину (ВИДЕО)

8 Эксперты: курс евро в апреле опустится до двухлетнего минимума

9 Ученые назвали самую полезную для здоровья позу для сна

10 В Америке мать с дочерью погибли, когда ураган перевернул их дом (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Нацбанк Украины заподозрили в выводе за рубеж миллиардов гривен

Опубликовано 03.04.17 09:40 Нацбанк Украины заподозрили в выводе за рубеж миллиардов гривен

Нацбанк Украины проверяют по делу о законности рефинансирования банков.

Руководство Нацбанка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает РИА Новости.

Ранее в помещении Нацбанка прошли обыски, в результате которых был изъят ряд документов. По данным НАБУ, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

"У нас ужшкммт уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, и оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование", — сказал Сытник.

По его словам, предметом расследования данного дела является законность растраты выделенных средств. Следствие проверяет законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ.

По его словам, если говорить об убытках, речь может идти о миллиардах. Сытник также отметил, что для определения точного количества фигурантов в данном деле требуются материалы из-за рубежа, отмечает Лайф.

"То, что интересно детективам, те документы, которые мы планировали изъять (в ходе обыска), они были добровольно отданы работниками Национального банка. Сейчас с ними работают детективы", — добавил Артём Сытник.
Другие материалы по этой теме

Порошенко ввел санкции против пяти российских банков

Глава Нацбанка Украины не исключила отказ от выплаты долга РФ

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга