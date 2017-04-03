Прямую линию с Путиным перенесли на июнь: эксперты объяснили почему

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, вероятнее всего, пройдет в начале лета, хотя традиционно глава государства общался с населением в апреле.

По информации "Коммерсанта", прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, скорее всего, пройдет в начале лета. Со ссылкой на свои источники издания отмечает, что мероприятие может совпасть с одним из праздников: Днем защиты детей 1 июня или Днем России 12 июня.

Журналисты пишут, что использование Кремлем "символизма праздников" было обсуждено на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге.

Как писал TopNews, в конце прошлой недели пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже говорил о том, что в этом ужшкммт году прямая линия с лидером страны пройдет в другое время. Он подчеркнул, что, как правило, это мероприятие проходит в конце апреля, но в "этом году будет позже", не уточнив конкретных дат.

В свою очередь, близкие к администрации российского президента источники рассказали журналистам о том, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году, скорее всего, будет приурочена либо ко Дню России 12 июня, либо ко Дню защиты детей 1 июня. При этом в Кремле перенос даты на поздний срок ранее объяснили плотным графиком главы государства, однако директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил это массовыми протестами, прокатившимися по России в конце марта, и о которых Путин "явно говорить не хочет".

"Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина. Коррупционный скандал - это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах", - сказал специалист.

Аналогичное мнение выразил социолог Игорь Эйдман: Кремль не хочет, чтобы в эфир "прорвались" вопросы о коррупции и протестах. Также он поделился прогнозом на этот счет в своем блоге:"Путин может по отработанной в 2014 году технологии попытаться "сменить повестку" - отвлечь людей от протестного движения с помощью новой внешнеполитической военной авантюры. В этом самая большая угроза дня".

Напомним, что в прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 14 апреля.