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Трамп объяснил, почему не пожал руку Ангеле Меркель

Опубликовано 03.04.17 08:51 Трамп объяснил, почему не пожал руку Ангеле Меркель

Американский президент рассказал о "замечательной встрече" с канцлером ФРГ.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пять раз пожимал ей руку. 

"У нас была замечательная встреча с канцлером Меркель. Я пожал ей руку около пяти раз, затем мы сидели на двух стульях. Я думаю, что журналист сказал: "Пожмите ей руку", но я этого не слышал", - пояснил американский лидер.

Отметим, что на распространненом видео видно, как фотографы ужшкммт несколько раз попросили лидеров пожать руку, но Трамп никак на это не отреагировал. Тогда Меркель наклонилась к нему и также сказала: "Они хотят, чтобы мы пожали руки". Но президент США и на это не обратил внимание. 

Позже Трамп опубликовал фото рукопожатия на своей странице в Twitter.

Как писал TopNews, инцидент произошел во время встречи лидеров США и Германии 17 марта в Белом доме. Тогда Трамп не стал пожимать руку Меркель, в связи с чем многие предположили, что он намеренно не отреагировал на ее просьбу о рукопожатии, но в Белом доме настаивали, что это произошло случайно.
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