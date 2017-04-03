Трамп объяснил, почему не пожал руку Ангеле Меркель

Американский президент рассказал о "замечательной встрече" с канцлером ФРГ.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пять раз пожимал ей руку.

"У нас была замечательная встреча с канцлером Меркель. Я пожал ей руку около пяти раз, затем мы сидели на двух стульях. Я думаю, что журналист сказал: "Пожмите ей руку", но я этого не слышал", - пояснил американский лидер.

Отметим, что на распространненом видео видно, как фотографы ужшкммт несколько раз попросили лидеров пожать руку, но Трамп никак на это не отреагировал. Тогда Меркель наклонилась к нему и также сказала: "Они хотят, чтобы мы пожали руки". Но президент США и на это не обратил внимание.

Позже Трамп опубликовал фото рукопожатия на своей странице в Twitter.

Как писал TopNews, инцидент произошел во время встречи лидеров США и Германии 17 марта в Белом доме. Тогда Трамп не стал пожимать руку Меркель, в связи с чем многие предположили, что он намеренно не отреагировал на ее просьбу о рукопожатии, но в Белом доме настаивали, что это произошло случайно.