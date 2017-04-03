В Мадриде ресторан отказал группе русских женщин в обслуживании

Представители заведения заявили, что русскоговорящие граждане не подходят сети "по формату".

В Мадриде ресторан группы Sagardi отказал в обслуживании девушкам из России, зарезервировавшим столик на 100 человек. По словам администрации заведения, русскоговорящие граждане не подходят сети "по формату".

Как пишет "Росбалт", все россиянки являются членами частного женского клуба "Доброе утро, Мадрид!", в котором состоят 1200 русских девушек. В заведении они планировали провести мероприятие 1 апреля.

Несмотря на подтверждение брони, за несколько дней до визита в клуб позвонил менеджер ресторана Диего Фуентес ужшкммт и заявил, что они не могут принять русских в своем ресторане.

"Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида", — написала в своем Facebook член клуба Анастасия Самоторова.

Она отметила, что написала заявление в полицию в связи с дискриминацией по национальному и расовому признаку.

На странице Grupo SAGARDI в Facebook пользователи высказывают свое возмущение в связи с произошедшим. В связи с чем представители самой сети поспешили разместить официальное заявление.

"Группа Sagardi хочет ясно сказать, что мы не только не дискриминируем ни одного клиента по признакам расы, вероисповедания или национальности, но и на протяжении 22 лет мы являемся группой поваров баскского происхождения, любители традиций, культур, разнообразия и признаны на международном уровне. У нас многочисленные клиенты и друзья, в том числе русского происхождения во многих наших ресторанах, расположенных в таких больших городах как Мадрид, Барселона, Лондон, Мехико, Порту и Буэнос-Айрес", — говорится в сообщении SAGARDI.

Сеть также пояснила, что приносит извинения "за то, что ответила на просьбу (о брони ресторана – прим.) с задержкой", но "как уже сообщили самой клиентке… тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому — и только поэтому — ее не провели в нашем помещении".

В интервью ТАСС представитель ресторана дал более развернутое объяснение, в котором вся вину за случившееся возложил на организаторов вечеринки.

"Те, кто собирался прийти, отменили мероприятие без объяснения причин. Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам... Единственное, мы сказали, что нужно подождать, чтобы подтвердить бронирование. Девушки сами позвонили, чтобы аннулировать его, хотя оно еще не было подтверждено... Мы не говорили, что они не могут прийти в ресторан или что он не для русскоязычных. Мы никогда бы такого не сказали", - заявил собеседник.