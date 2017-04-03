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Какой сегодня праздник: 3 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

Опубликовано 03.04.17 08:25 Какой сегодня праздник: 3 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

3 апреля отмечается сразу несколько праздников: Всемирный день вечеринки, Водопол, а РПЦ вспоминает Кирилла Катаника.

Какой праздник сегодня, 3 апреля: Всемирный день вечеринки

3 апреля, отмечается Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати. Несмотря на свой веселый характер, этот праздник был создан с серьезными намерениями.

Идея организовать этот день появилась после выхода в свет фантастического романа "Полетамериканской писательницы Ванны Бонта. Повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий ужшкммт человечество.

Роман был опубликован в 1995-м, а уже 3 апреля 1996 года в США провели первый день вечеринок под девизом: "Вечеринка - это противоположность войны".

Какой народный праздник сегодня, 3 апреля: Водопол
 
3 апреля 2017 года отмечается древний праздник Водопол или именины Водяного. Согласно преданию, в этот день вся водная живность (Водяной, русалки и другие мифические существа) пробуждаются после зимней спячки. Особо почитали на Руси дедушку-Водяного, которому люди посвящали в этот день несколько обрядов, чтобы тот мог набраться сил для дальнейшего контроля над водным царством. Народ приходил к реке с удочками с целью задобрить и полакомить «водного властелина». А угощением для него служила старая, негодная для работы лошадь. Таких кляч Водяному приносили в жертву ежегодно, чтобы тот не насылал на деревни потопления и бури, а также поспособствовал лучшей ловле рыбы.
 
Многие пытались задобрить Водяного и другими гостинцами, например, растительным маслом, которое выливали в реку и при этом приговаривали: "Вот тебе, дедушка, держи гостинцы на новоселье. Люби и жалуй нашу семью…". В скором времени крестьяне ожидали ледохода и бурного разлива рек. Считалось, что если лед на Водопола не тронется, значит и рыбы весной будет мало.

Какой церковный праздник в России сегодня, 03.04.2017: Кирилл Катаник

РПЦ вспоминает 3 апреля 2017 года святителя Кирилла, епископа города Катания на Сицилии, который жил на рубеже I-II веков. Среди народа его прозвание - Катанский - приобрело новое значение.

Кирил Катаник считался последним для катания на санях с горки в сезоне, ведь снега к этому дню практически не оставалось.

На Кирилла люди снимали валенки и надевали лапти из бересты, но эта смена мало защищала ноги простого народа от сырой, холодной земли и переменчивой погоды, так что на это же время приходится и пора лихорадок-лихоманок.

В этот день не стоило смотреть на небо, чтобы не навлечь несчастье, которое, как считалось, предвещает падающая звезда.
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