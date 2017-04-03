Курс доллара и евро на сегодня, 3 апреля 2017: прогноз эксперта - курс евро в апреле опустится до двухлетнего минимума

Курс валют на сегодня, 3 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и евро на сегодня, 3 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 апреля 2017 составляет 55,96 руб., курс евро на сегодня - 59,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 3 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,14 руб. при покупке и 58,26 руб., курс евро на 3 апреля 2017 равен 58,88 руб. и 62,38 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова констатирует, что рубль по ужшкммт итогам первого квартала 2017 года можно сделать вывод о том, что рубль, укрепившись за 2016 год на 18,6 процента, не намерен останавливаться на достигнутом.

"Мы ожидаем, что до конца апреля евро будет торговаться в коридоре 58-62 рубля, причем будет более волатильным, чем в первом квартале", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Одним из важных событий для курса рубля в апреле станет заседание совета директоров ЦБ РФ 28 число. По словам эксперта, на сегодняшний день сложно предсказать, будет ли мегарегулятор на этом заседании снова снижать процентную ставку, но мы ожидаем, что в этот раз ставка, скорее всего, останется неизменной на уровне в 9,75 процента.

"Если доллар в апреле упадет ниже 55 рублей, а нефть выйдет на уровень в 60 долларов за баррель и выше, то ЦБ снова может понизить ставку на очередные 0,25 пунктов. Если ставка останется неизменной, то влияния этого решения на рубль мы не ожидаем, а если она опять будет снижена, то укрепление рубля к доллару и евро может усилиться",- считает Мильчакова.

Согласно прогнозу эксперта, нефть в апреле может оставаться в коридоре от 51 до 54 долларов за баррель.

"Мы не исключаем также краткосрочного похода доллара на 60 рублей, однако, даже если такой поход состоится, мы не считаем, что доллар задержится на этом уровне долго", - добавила она.