Курс доллара на сегодня, 2 апреля 2017: прогноз экспертов - доллар и евро продолжат падать

Курс валют на сегодня, 2 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 3 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс доллара на 2 апреля 2017 составляет 55,96 руб., официальный курс евро на сегодня равен 59,81 руб.

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Как писал TopNews, в последний рабочий день прошлой недели в начале торгов в паре с долларом рубль достиг уровня 55,85 - впервые с 3 июля 2015 года, а евро опускался ниже уровня в 59,65, впервые с 3 июня 2015 г. По мнению экономиста ужшкммт банка "Уралсиб" Алексея Девятова, на новой неделе укрепление рубля может продолжиться на фоне дальнейшего притока средств нерезидентов в рублевые активы.

Он отметил, что при нефти в $50–52 за баррель российская валюта будет находиться в диапазоне 55–57 руб. за доллар, несмотря на до, что сейчас курс рубля по-прежнему остается заметно выше уровней, обусловленных фундаментальными показателями, такими как цены на нефть и темпы роста российской экономики.

"По нашей оценке, при текущих ценах на нефть равновесный курс национальной валюты находится в районе 63 руб./$" - указал Девятов. Его слова приводят "Вести".

Аналитик заявил, что на курс рубля на этой неделе может повлиять публикация данных по инфляции в РФ за март, которая, по расчетам, способна снизится до 4,2% год к году с 4,6% в феврале.

"На текущий момент российский рубль уже сильно переоценен относительно нефтяных котировок, что в первую очередь объясняется позитивным взглядом глобальных инвесторов на рынки (в основном долговые) развивающихся стран", - сказал ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

Эксперт констатирует, что пока текущая ситуация сохраняется, российская валюта способна продолжить плавное укрепление (в случае восстановления нефтяных котировок до $54-55 за баррель по смеси Brent вероятен уход в район 55-56 руб./$).

Вместе с тем эксперты допускают, что в ближайшее время рублевый курс может развернуться вниз: на фоне мощного укрепления рубля чисто технически напрашивается мощный отскок.

"Так или иначе в складывающихся обстоятельствах покупка доллара и евро (доллар мне нравится больше) становится рациональной инвестицией", - отметил глава управления продаж АО "ИК "Ай Ти Инвест" Андрей Хохрин.