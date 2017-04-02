Экс-премьер Украины Яценюк в 2016 году получил более $1,6 млн

Это лишь часть капитала Яценюка: в декларации фигурируют также миллионы гривен, квартиры и антиквариат.

Бывший глава правительства Украины, лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк показал свои доходы за 2016 год — в общей сложности около $1,6 млн и более 4 млн гривен, передает телеканал «112.Украина».

Арсений Яценюк подал электронную декларацию за 2016 год, в которой задекларировал более $ 1 млy, 4 млн гривен в банках, $475 тыс., 300 тыс. гривен наличных средств, коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку "Арсеній".

Согласно е-декларации, Яценюк владеет земельным участком в Новых Петровцах (Киевская область) площадью 3 тыс. 031 кв. м, жилым домом там же ужшкммт площадью 343,5 кв. м, двумя квартирами в Киеве площадью: 83,35 кв. м, 224,9 кв. м, третью квартиры в Черновцах общей площадью 104,9 кв. м, садовым (дачным) домом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах, машиноместом в Киеве площадью 13,4 кв. м.

Жена экс-премьера Терезия Яценюк задекларировала бесплатное пользование квартирой своей матери в Киеве площадью 185,2 кв. м и пользование по ссуде от матери главы "Народного фронта" Марии Яценюк нежилым помещением в Киеве площадью 172,5 кв. м.

Яценюк задекларировал ценное движимое имущество: охотничье ружье Blazer, коллекцию из 10 картин украинских и иностранных художников, коллекцию украинских и иностранных монет с не банковских и банковских металлов, часы Breguet, библиотеку старинных и современных книг украинского и иностранного издания разных авторов, антикварные часы каминные с подсвечниками (2 комплекта).

Экс премьер имеет автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска (за 610 тыс. грн), аренду автомобиля Toyota Sequoia 2010 года выпуска, а его жена Range Rover Sport 2012 года выпуска (за 828 тыс. 229 грн).

Также Яценюк имеет 100 военных облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. 192 грн, долю в 6,045% в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций".

Плюс у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции" и ряд торговых марок и коммерческих названий: Союз демократических сил, СДС, Союз демократичних сил, Фронт змін, ФЗ, ФП, Арсеній, Арсеній Яценюк, Блок Арсения Яценюка, Новий курс, Новый курс, Зміни майбутнє, Зміни своє майбутнє.

В декларации указана его зарплата на посту премьера в 2016 году. Всего он получил в качестве зарплаты более 117 тыс. гривен ($4,3 тыс.). Также экс-премьер получил доход в качестве процентов с банковских сбережений в размере около 1,5 млн гривен ($55,5 тыс.).

