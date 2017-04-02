Назвавший Путина убийцей журналист Fox News выплатил $13 млн за домогательства

Журналист Fox News Билл О’Райли, который в интервью с Трампом нелицеприятно высказался о президенте РФ, выплатил $13 млн за домогательства.

Телеканал Fox News и его ведущий Билл О’Рейли за последние 10 лет выплатили порядка 13 миллионов долларов как минимум пяти женщинам, обвинившим О’Рейли в сексуальных домогательствах и непристойном поведении, передает "Дождь" со ссылкой на The New York Times. Этот журналист Fox News в интервью с Трампом назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

Все женщины, обвинившие О’Рейли в сексуальных домогательствах, работали в его команде или появлялись на его программе. Они жаловались на непристойные комментарии ведущего в их адрес, словесные оскорбления ужшкммт и телефонные звонки, во время которых, по информации NYT, О’Рейли занимался мастурбацией.

Обычно О’Рейли завязывал отношения с женщинами, которые были ниже него по должности. Он обещал помочь им в профессиональном плане, а после этого предлагал вступить в сексуальные отношения, угрожая тем, что в случае отказа карьера «заглохнет».

Помимо пяти женщин, давших показания на О’Рейли, СМИ стало известно о еще двух пострадавших. Одна из них — регулярный гость программы О’Рейли Венди Уэлш. По ее словам, ведущий предлагал ей штатную должность на Fox News в обмен на предложение присоединиться к нему в его номере в отеле.

Сам О’Рейли обвинения отверг. По его словам, за всю его жизнь никто не подал на него ни одной жалобы, даже анонимной.

Как писал Topnews, ранее ведущий Fox News в интервью с Дональдом Трампом назвал президента России убийцей. Однако президент США незамедлительно одернул О'Рейли, который позволил себе подобные высказывания, заметив, что он уважает российского лидера. "Есть много убийц. У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?" – ответил Трамп. Американский лидер добавил, что считает необходимым ладить с Россией, особенно в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом.