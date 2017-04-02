Мария Захарова получила титул «Женщина года» (ФОТО)

На Первой независимой премия для деловых женщин CHARMOUS почетными наградами отметили успешных и независимых женщин России.

31 марта в Москве в торжественной обстановке одного из самых роскошных ресторанов столицы Backstage Crocus City Hall состоялось вручение Первой независимой премия для деловых женщин CHARMOUS. В церемонии вручения премии участвовало более 200 успешных и красивых женщин России.

Награждение драгоценной статуэткой из богемского стекла в форме айсберга прошло в 23 различных номинациях. Номинантками премии CHARMOUS 2017, которых отметили за личные и профессиональные достижения, стали успешные женщины, добившиеся наибольших ужшкммт карьерных успехов в самых разных сферах — политике, бизнесе, госслужбе, корпоративном секторе, общественной деятельности, культуре и медиабизнесе, шоу-бизнесе и спорте.

«Женщиной года» по версии Первой независимой премии для деловых женщин CHARMOUS стала дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Из-за дел очень плотного графика Мария Захарова, к сожалению, лично присутствовать на церемонии награждения не смогла, поэтому статуэтка CHARMOUS была передана ее представителю.

Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин, заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева получила награду в номинации "Общественный деятель года".

За вклад в развитие спорта и благотворительность» Monica Radicati di Primeglio, посвятившая развитию благотворительности в России 25 лет, отмечена наградой в номинации «За вклад в развитие международных отношений и благотворительную деятельность».

Российская актриса театра и кино, депутат Госдумы VI созыва, общественный деятель Мария Кожевникова получила статуэтку в номинации «Лучший молодой политик».

Вице-президент компании La Marée, одного из крупнейших поставщиков даров моря, живой и охлажденной рыбы оптом в России Светлана Ермолова стала обладательницей почетного титула «Лучший руководитель в сфере ресторанного бизнеса».

В номинации «Лучший дизайнер интерьера» награду получила Алена Бородина, для которой дизайн не просто профессия, а удивительный мир красоты в сочетании с комфортом и уютом.

Вице-президент Альфа-Банка, основатель Национального банковского клуба АРБ Галина Фомина отмечена наградой в номинации «За личный вклад в развитие финансовой дипломатии и этики в финансово-банковской отрасли».

Награда в номинации «За сохранение традиций российского популярного искусства» присвоена певице, заслуженной артистка России Наташе Королевой.

Почетный титул «Банкир года» по версии премии CHARMOUS 2017 присвоен директору Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ-24 Надии Черкасовой. В 2007 году британский журнал World Business отметил ее в числе 35 самых успешных женщин планеты в возрасте до 35 лет, реализовавших бизнес-проекты, а в 2010 году Надия Черкасова вошла в топ-50 самых влиятельных деловых женщин России.

Генеральный директор туристической компании «Карлсон-Туризм» Екатерина Федорова признана «Лучшим руководителем компании в сфере туризма».

Издатель журнала nStyle Аннэтэс Розенберг-Рудман награждена титулом «Женщина года в медиа бизнесе».

Профессор и международный эксперт с 20 летним стажем работы по геномной персонализированной медицине и медицине анти-старения Елена Баранова получила статуэтку CHARMOUS 2017 в номинации "От науки к практике и здоровью".

Режиссер кинофильмов и сериалов Валерия Гай Германика отмечена титулом «Лучший кинорежиссер».

«Спасибо большое, что дали мне эту премию. Нравится это кому-то или не нравится, но я с вами согласна. Я действительно лучший режиссер-женщина, - заявила со сцены Валерия Гай Германика. - Профессия у меня сугубо мужская и путь мой – путь войны. Потому что я каждый день выхожу на работу как на войну. И я строгий режиссер, в моем подчинении более 100 человек. Мне надо ими руководить. Но я руковожу ими лаской и терпением, точно также как профессор Преображенский относился к собачке. Моя профессия мало имеет отношение к бизнесу. Когда то, что я делаю, становится бизнесом, то моментально превращается в дерьмо. Я хочу воспроизводить и множить высокое искусство. Буду дальше радовать тех, кто рад тому, что я делаю и огорчать тех, кто огорчается моим фильмам».

В номинации «Легенда спорта. Самая титулованная спортсменка» отмечена фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка СССР Наталья Бестемьянова.

Владелица мехового дом Julia Dilua, дизайнер Юлия Дилуа отмечена почетным титулом «Лучший дизайнер изделий из меха. За неповторимый стиль и уникальный дизайн».

Общественный и политический деятель, член координационного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», руководитель Центра социологии студенчества Ирина Володченко отмечена наградой «За вклад в развитие общественно-политического молодежного движения».

Общественный деятель, эксперт по материнству и детству, руководитель школы «Новая жизнь вместе», основатель центров раннего развития, президент благотворительного фонда помощи детям, рожденным раньше срока «Подари солнечный свет» Саяне Коваль награждена премией CHARMOUS 2017 «За вклад в развитие детской благотворительности, общественную деятельность, а также поддержку семьи и материнства».

«Лучшим руководителем в сфере бизнес телевидения» по версии премии CHARMOUS 2017 стала продюсер, автор телевизионных программ экономической и бизнес-тематики, генеральный директор и основатель телеканала World Business Channel Ольга Трубачева.

«Лучшим руководителем в сфере индустрии красоты» названа основательница и идеолог бренда DAVIANI beauty&SPA Юлия Смолина.

Международный эксперт в сфере бизнес коммуникаций, управляющий директор российского представительства крупнейшего международного Альянса люксовых брендов The Luxury Network Екатерина Фаддеева отмечена титулом «Лучший топ-менеджер в сфере бизнес коммуникаций».

Руководитель Центра социальных проектов Общероссийской организации «Офицеры России» Сабина Цветкова награждена премией CHARMOUS 2017 в номинации «Автор и руководитель лучших социальных проектов, реализованных совместно с силовыми ведомствами и контрольно-надзорными органами». Сабина Цветкова курирует, а также занимается подготовкой и реализацией различных социальных, патриотических, культурных и просветительских проектов. Среди основных массовых мероприятий, проводимых под ее руководством на постоянной основе, можно отметить такие, как ежегодные Фестивали детской патриотической песни, ежегодные федеральная и региональные премии «Офицеры России», торжественные конференции, посвященные Дню Героев Отечества и Международному женскому дню «Женщины в погонах», офицерские балы, культурные мероприятия для семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга.

В номинации «Лучший молодой специалист в сфере финансового консалтинга» наградой отмечена руководитель институциональных продаж инвестиционной компании FinEx Дарья Бердникова. К 18 годам Дарья уже работала в таких компаниях как Газпром, Сколково и Московская Биржа. На данный момент в инвестиционной компании FinEx Дарья отвечает за работу с крупнейшими инвестиционными компаниями в России.

Специальной номинацией «Миротворец» отмечена врач-реаниматолог, общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Статуэтку CHARMOUS и икону Архангела Гавриила, созданную при участии людей с ограниченными возможностями фонда «Журавли», передадут общественной организации «Справедливая помощь».

С началом вооружённого конфликта на востоке Украины эта организация и сама Доктор Лиза оказывали помощь людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии.

Основатели премии – бизнес-леди, продюсер и телеведущая Виктория Наумова и генеральный директор продюсерского центра Sher Oston Шер Остон.

«Для нас было большой честью и радостью наградить таких заслуженных, выдающихся, талантливых и успешных женщин, - говорит Виктория Наумова. – Мы бесконечно благодарны, что они почтили нас своим присутствием. Премия CHARMOUS – это прежде всего праздник, который мы хотели подарить в знак благодарности за огромный вклад во все сферы общественной жизни, в искусство, политику, спорт, в развитие нашей страны и ее образ на международном уровне».

«Название премии «Charmous» в переводе означает «Очарование», и одним из критериев данной премии является признание личного обаяния и женственности деловых леди и то, что они гармонируют это своими деловыми качествами, - говорит Шер Остон. – Несмотря на то, что все женщины, представленные в номинациях премии, занимают высокие и ответственные посты, они умудряются оставаться в первую очередь женственными и обаятельными. Этой премией мы хотим отдать должное их успеху, бизнес хватке, обаянию, ну и, конечно же, красоте».

Церемонию награждения вели сразу три пары ведущих – радиоведущий «Русского радио» и голос футбольного клуба «Спартак» Макс Орлов, телеведущая, актриса, фотомодель Аврора, телеведущая, Вице-Мисс Вселенная 2008 Вера Красова, ведущий, актер, солист группы «ИКС – Миссия» Валентин Форостяный, ведущая телеканала Муз-ТВ Лиза Бразис и актер Николай Цонку.

Почетными гостями мероприятия стали диетолог Маргарита Королева, актёр театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров, телеведущая Утро России (Россия 1) Елена Николаева, актриса театра и кино Наталья Бочкарева, главный редактор журнала Office Magazine Сабина Дадашева, издатель ИД «Селебрити Групп» Михаил Еремеев, актриса Екатерина Мельник, певец Авраам Руссо и многие другие медийные персоны.