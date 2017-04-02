Митинг в Москве 2 апреля 2017 года: Манежную площадь перекрыли бойцы Росгвардии (ФОТО)

Митинг, Москва, 2.04.2017: тем временем арестованный на 15 суток Навальный заявил о непричастности к организации акций 2 апреля в столице.

Митинг в Москве 2 апреля 2017 года: бойцы Росгвардии и ОМОН перекрыли Манежную площадь

Манежную площадь в центре Москвы перекрыли металлическими заграждениями. Об этом у себя в твиттере написал блогер Илья Варламов. По его словам, заграждения появились и на Красной площади. В центр города, по словам Варламова, стянули бойцов ОМОН и Росгвардии.

Манежная площадь уже перекрыта pic.twitter.com/xUw9mzNzqN — Илья Варламов (@varlamov) 2 апреля 2017 г.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев в Instagram написал, что при входе на Красную площадь поставили металлоискатели.

На Красной площади уже все перекрывают. Росгвардия и Омон на готове pic.twitter.com/gN0gUNZCSx — Илья Варламов (@varlamov) 2 апреля 2017 г.

Красную площадь, вопреки сообщениям, сегодня так и не закрыли, но на входах поставили металлоискатели. Публикация от Vladimir Varfolomeev (@varfolomeev) Апр 2 2017 в 12:52 PDT

2 апреля на Манежной площади начались задержания

На Манежной площади в центре Москвы задержаны три человека, сообщает «Медуза».

По информации издания один из задержанных назвался учеником 11 класса, он вышел «выразить политический протест». Вокруг него собралась толпа журналистов. Через некоторое время со школьником устроил перепалку другой молодой человек. Его также задержали полицейские.

Ранее на площади был задержан человек, выступивший с речью о необходимости урегулировать все конфликты в мире.

ФСО: Красную площадь в Москве закрыли из-за парада на 9 Мая

Доступ на Красную площадь 2 апреля может быть ограничен из-за репетиции парада в честь Дня Победы 9 мая, предупредили в ФСО.

Отметим, что ранее в Сети начали появляться призывы провести протестную акцию в этот день, сообщает ТК "Дождь".

В свою очередь в полиции города предостерегли граждан от участия в этой акции и подчеркнули, что мэрия города не получала заявок на проведение мероприятия.

Генпрокуратура потребовала запретить группы в соцсетях с призывом прийти на митинг 2 апреля 2017

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к информационным ресурсам и группам в социальных сетях, которые распространяют информацию о несанкционированном мероприятии, которое должно пройти 2 апреля на Красной площади.

В МВД уже заявили, что органы правопорядка примут «все необходимые меры» для обеспечения безопасности в Москве «в связи с распространяющимися в сети интернет призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля​».

Страницы с анонимными призывами провести протестную акцию в апреле стали появляться в Сети после 26 марта, когда в Москве и ряде других городов России прошли антикоррупционные митинги. Кто стоит за организацией мероприятия, которое запланировано на 2 апреля, на данный момент неизвестно. Оппозиционные движения, в том числе «Открытая Россия», ПАРНАС, «Яблоко» и «Новая оппозиция»,​ утверждают, что не имеют отношения к организации данной акции.

Активист «Новой оппозиции» Юрий Горский рассказал РБК, что организация пыталась вступить в переписку с организаторами митинга 2 апреля. «Но, когда мы начали выяснять, кого они представляют, они свои аккаунты удаляли», — сказал активист.

Два источника издания в структурах непарламентской оппозиции предположили, что митинги могут быть связаны с попытками власти устроить провокации. «Мое худшее предположение, что эту акцию может организовать сама власть. Лучшее — что ее проведут молодые активисты на волне протеста 26 марта», — заявил оппозиционный активист Марк Гальперин.

Навальный заявил о непричастности к организации митинга 2 апреля 2017 в Москве

Политик Алексей Навальный, отбывающий 15 суток в ИВС за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» на несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве, не имеет никакого отношения к анонсированной в социальных сетях акции оппозиции 2 апреля на Красной площади. Это стало ясно из личной встречи оппозиционного политика с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, членом Общественного совета МВД, который посетил ИВС 31 марта 2017 года, пишет издание.

Ни Алексей Навальный, ни Николай Ляскин, отбывающий в том же ИВС 25 суток, не были в курсе акции, анонсированной в социальных сетях как акция оппозиции на Красной площади (позднее неизвестные организаторы «перенесли» на Манежную).

Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, также никак не связан с возможной акцией. Это подтвердил «Новой газете» глава отдела расследований фонда Георгий Албуров. Похожие сообщения от других сотрадников фонда можно встретить в твиттере. Таким образом, сообщения о том, что акция 2 апреля инициирована Навальным или его структурами, — ложные.