Тиллерсон сорвал в НАТО овацию шуткой про Лаврова

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пошутил про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время встречи глав МИД стран-членов НАТО, пишет "АиФ" со ссылкой на Politico.
Во время ланча в ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете ужшкммт танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено».
Это его высказывание было встречено бурными овациями. Госсекретарь США имел в виду, что в РФ все важные решения принимает один человек, пояснил собеседник в дипломатических кругах, отмечает ИА REGNUM.
Таким образом госсекретарь ответил на замечание одного из своих коллег, который говорил об отношениях США и России и сказал, что «для танго нужны двое».
В ходе своего выступления Тиллерсон также заверил союзников по НАТО в том, что США полностью привержены принципам альянса. Американский дипломат заявил, что Вашингтон хочет быть уверенным в способности альянса обеспечить защиту всех входящих в него государств.
«Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ», — подчеркнул Тиллерсон.