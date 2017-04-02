Тиллерсон сорвал в НАТО овацию шуткой про Лаврова

Госсекретарь США на заседании глав МИД стран НАТО сорвал аплодисменты шуткой про российского коллегу.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пошутил про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время встречи глав МИД стран-членов НАТО, пишет "АиФ" со ссылкой на Politico.

Во время ланча в ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете ужшкммт танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено».

Это его высказывание было встречено бурными овациями. Госсекретарь США имел в виду, что в РФ все важные решения принимает один человек, пояснил собеседник в дипломатических кругах, отмечает ИА REGNUM.

Таким образом госсекретарь ответил на замечание одного из своих коллег, который говорил об отношениях США и России и сказал, что «для танго нужны двое».

В ходе своего выступления Тиллерсон также заверил союзников по НАТО в том, что США полностью привержены принципам альянса. Американский дипломат заявил, что Вашингтон хочет быть уверенным в способности альянса обеспечить защиту всех входящих в него государств.

«Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ», — подчеркнул Тиллерсон.