СМИ сообщили о массовых смертельных облавах на геев в Чечне

Между тем в Совете по правам человека при Кадырове обосновали убийство геев, а пресс-секретарь Кадырова эту новость опроверг.

За последние несколько недель в Чечне произошли массовые задержания мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности, утверждает "Новая газета". Издание подчеркивает, что информация была подтверждена "беспрецедентно большим количеством источников", в том числе местными ЛГБТ-активистами, источниками в республиканском управлении ФСБ, МВД, прокуратуре и администрации главы республики.

Источники газеты в чеченских спецслужбах назвали волну задержаний "профилактической зачисткой" и пояснили, что она связана с намерениями ЛГБТ-активистов из других регионов ужшкммт провести акции в нескольких городах Северного Кавказа.

По информации издания чеченские пользователи соцсетей панически покидают закрытые тематические группы в мессенджерах, закрывают аккаунты в соцсетях. Однако, некоторые, рискуя, пытаются предупредить других об угрозе.

По данным газеты, некоторых задержанных отпустили, после чего они уехали из Чечни. Задержания проходят, пишет НГ, в Грозном и других городах. Как пишет издание, среди задержанных – представители чеченского муфтията, включая "близких к главе республике религиозных деятелей", а также двое известных телеведущих.

Газета также приводит пост неназванного ЛГБТ-активиста из Чечни, который предупреждает о "подставах" для "разоблачения" геев. Как утверждает автор записи, несколько человек, поверившим "подставам", были убиты. Издание уточняет, что ей известны имена троих погибших.

"Семье достаточно сообщить о причине задержания, и родственники не будут обращаться с жалобами в официальные инстанции, а факты задержания и даже убийства своих близких будут тщательно скрывать", - пишет газета.

Один человек, узнав о задержаниях от своего родственника-военного, рискнул предупредить других. Он рассказал, что если кого-то "подставят", то потом пытают, что он сдал других, говорится в публикации.

Правозащитник Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявила, что преследование лиц нетрадиционной ориентации не осуждается в чеченском обществе.

"Границу я не могу начертить, но я могу лишь сказать, что даже крайнюю меру в отношении таких людей общество, в котором мы живём, не осудит. Я думаю, что даже если такого человека убьют его же родственники, то они будут делать всё, что угодно, чтобы это не разглашать. И вся судебная система, и те же органы тоже с пониманием отнесутся к тому, что случилось в этой семье. Особо не будут рыпаться и защищать этого человека. Ко мне не поступало ни одного заявления, но я бы не стала даже его рассматривать", - заявил она.

По её словам, гомосексуализм идёт вразрез с традициями и ценностями населения Чеченской республики: "Я чеченка, я живу в этом обществе, и то, что вы говорите, это даже страшнее войны. Если мы сегодня будем на это глаза закрывать, я уверена, что наше общество будет разлагаться, а этого ни в коем случае нельзя допускать. Я уверяю вас, в нашем чеченском обществе человек, который уважает себя, традиции и обычаи, он сам будет без каких-либо структур преследовать и делать все, чтобы таких людей в нашем обществе не было. Это зло, с которым будет каждый чеченец бороться".

Тем временем пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг появившуюся в СМИ публикацию о гонениях на мужчин гомосексуальной ориентации. По его словам, нельзя преследовать тех, кого нет в республике.

"Появившаяся публикация - это абсолютная ложь - нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике", - заявил Каримов "Интерфаксу".

Появившуюся публикацию он назвал "попыткой очернить Чеченскую Республику". "Я ответственно заявляю, что этот газетный материал - ложь и дезинформация", - сказал пресс-секретарь главы Чечни.

"Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - сказал Каримов. Он отметил также, что публикацию можно было бы обсуждать, если бы в ней содержались ссылки на конкретных людей, а не "на некие источники".