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В Пакистане наставник храма убил 20 прихожан

Опубликовано 02.04.17 10:47 В Пакистане наставник храма убил 20 прихожан

На северо-востоке Пакистана в одном из духовных центров наставник убил 20 своих последователей.

Смотритель храма в пакистанском городе Саргодха убил 20 человек и ранил четырех. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Dawn изаместителя комиссара Саргодхи Али Чата и очевидцев.

Сообщение об убийствах в храме поступило от раненой женщины, которая пришла в городскую больницу. По ее словам, она одна из четырех человек, которым удалось уйти с места убийства. После заявления женщины полиция направилась в храм, где были арестованы ужшкммт подозреваемый Абдул Вахид​ и четыре его сообщника.

Выжившая женщина также сообщила, что смотритель храма связывался с жертвами по телефону, а в храме предлагал им неустановленное вещество. В качестве орудия убийства Вахид использовал кинжал. Полиции удалось обнаружить тела 20 человек в храме, сообщил Чата. ​Смотритель храма выглядит «психически нездоровым», добавил заместитель комиссара. По словам Чаты, Вахид был известен избиениями прихожан для якобы их «очищения».

В свою очередь, по информации агентства Синьхуа, здание, где произошло массовое убийство, было возведено несколько лет назад, и духовный центр действовал вопреки запрету властей, передает ТАСС.

Полиция задержала подозреваемого и пятерых его сторонников, ведется расследование.
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