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Причина смерти Евгения Евтушенко - рак

Опубликовано 02.04.17 10:22 Причина смерти Евгения Евтушенко - рак

Сын и друг Евгения Евтушенко рассказали о последних часах жизни поэта.

Названа причина смерти Евгения Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал Моргулис.

Как рассказал сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно ужшкммт болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.

"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.

"Он ушел вполне мирно, безболезненно", - рассказал Евтушенко-младший, добавив, что семья и близкие находились рядом с отцом в его последние минуты. "Я держал его за руку около часа перед концом. Он знал, что его любят".

Как писал Topnews, Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни. По словам его вдовы, Марии Новиковой, поэт умер во сне от остановки сердца, «в окружении родных и близких». Накануне Евтушенко был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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