Какой сегодня праздник: 2 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня 2 апреля можно выделить несколько праздников, а именно: День единения народов Беларуси и России, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, а также народный праздник - Фотинья Колодезница. Какой праздник сегодня, 2 апреля: День единения народов Беларуси и России Александр Лукашенко обратился к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов двух стран, который отмечается 2 апреля. Президент Беларуси в нынешнем году занимает пост председателя Высшего Госсовета Союзного государства. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный потенциал в экономике, промышленности, аграрном комплексе, отметил Александр Лукашенко. В дальнейшем мы должны ещё более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного ужшкммт единого экономического пространства и устранения всех барьеров. Открыть новые возможности для подъёма национальных экономик народы двух стран смогут только совместными усилиями, говорится в обращении. Накануне праздника Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. День единения символизирует крепкие исторические связи и общность народов двух стран. В основе Союзного государства - богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал. Александр Лукашенко выразил уверенность, что "Беларусь и Россия совместными усилиями продолжат союзное строительство и интеграцию на принципах равноправия и взаимного доверия". В свою очередь Владимир Путин заверил, что наращивание взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает интересам народов Беларуси и России, способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Какой праздник сегодня, 02.04.2017: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 62/139, которая объявляет 2 апреля как Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day - WAAD). Эта резолюция ООН направлена на привлечение внимания мировой общественности к проблеме аутизма и призывает все государства-члены принять меры для повышения осведомленности об аутизме в обществе и способствовать ранней диагностике и раннему вмешательству. Кроме того, она выражает глубокую озабоченность в связи с высоким уровнем распространенности аутизма у детей во всех регионах мира и, как следствие, проблем развития. Аутизм - это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии трех симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения. WAAD мероприятия помогают увеличению и распространению знаний об эпидемии аутизма, указывают на необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Американская организация Autism Speaks проводит акцию "Осветим синим!" - в знак солидарности с общественными и правительственными организациями по проблеме аутизма предлагается включить подсветку небоскребов, выпускать символику и оформлять материалы - и всё это в синем цвете, который является традиционным. В акции приняло участие управление Эмпайр Стейт билдинг, включив на шпиле башни синие огни. Синим цветом были освещены и многие другие объекты, в числе которых пирамиды в Египте, статуя Христа в Рио, здание оперного театра в Сиднее. Kaкoй ceгoдня пpaздник 2 aпpeля 2017: Meждунapoдный дeнь дeтcкoй книги Haчинaя c 1967 гoдa пo инициaтивe и peшeнию Meждунapoднoгo coвeтa пo дeтcкoй книгe eжeгoднo 2 aпpeля, в дeнь poждeния вeликoгo cкaзoчникa из Дaнии Гaнca Xpиcтиaнa Aндepceнa, вecь миp oтмeчaeт Meждунapoдный дeнь дeтcкoй книги. B этoт дeнь opгaнизaтopы мepoпpиятия, c ocoбым энтузиaзмoм пoдчepкивaя, чтo нeoбxoдимo c мaлыx лeт читaть xopoшиe книги, пpoпaгaндиpуют, тeм caмым, нeпpexoдящую poль дeтcкoй книги в фopмиpoвaнии дуxoвнoгo и интeллeктуaльнoгo oбликa нoвыx пoкoлeний Зeмли. Oтмeчaeтcя, чтo дeтcкaя литepaтуpa пoявилacь cpaвнитeльнo нeдaвнo. Дo cepeдины 17 вeкa дeтям в ocнoвнoм paccкaзывaли cкaзки уcтнo, или oни читaли пpимepнo тo жe, чтo и poдитeли, нaпpимep, бacни. Ho в ocнoвнoм кpуг дeтcкoгo чтeния cвoдилcя к изучeнию Библии. B 18 вeкe дeти читaли ужe тaкиe знaмeнитыe ceгoдня пpoизвeдeния, кaк «Poбинзoн Kpузo» Д. Дeфo и «Путeшecтвия Гулливepa» Дж. Cвифтa, нe мeнee пoпуляpными были cбopники вocтoчныx cкaзoк. И тoлькo в 19 вeкe oни cмoгли читaть cпeциaльнo для ниx нaпиcaнныe пpoизвeдeния, в чacтнocти — cкaзки бpaтьeв Гpимм и Г.X. Aндepceнa, кoтopый внec cвoй вклaд в coздaниe дeтcкoй книги. Какой народный праздник сегодня, 2 апреля: Фотинья Колодезница В этот день вспоминают Фотинью (Светлану) Самаритянку. Согласно библейской легенде, она встретила у колодца Иакова самого Иисуса Христа, просившего у нее воды, после чего не только возвестила о пришествии Спасителя, но и обратилась в христианство. За что в 66 году Фотинья была сброшена римлянами в колодец, и вслед за ней наказанию за веру подверглись четверо ее сестер и двое сыновей. В народом сознании Фотинью стали связывать с колодцами, помня, во-первых, о ее судьбоносной встречи с Христом, а во-вторых, о ее мученической смерти. И так в этот день почтение посвящалось колодезной воде, которая, как верили, была особо целебной, так что ей на Фотинью нужно было умыться - от ста болезней, и прежде всего - от лихорадок. Молитва Фотинье в некоторых регионах России направлялась весьма необычным способом. Ее нужно было написать на листок, его завязать в ветошь и, повесив на шнурок, поручить человеку, больному чем-либо, носить записку на шее 3 или 9 дней. После молитву следовало сжечь на огне свечи, а пепел - съесть. На Фотинью воздавали почести льну, без которого, как известно, народу было не одеться и дом как следует не прибрать. Все, что было лучшего у рукодельниц, с утра в этот день несли на улицу, развешивая везде, где только можно - на калитки, поленницы, заборы и даже деревья, на ветвях которых белели рушники с красными узорами. Самые длинные свадебные полотенца захватывались девицами для хороводов, чтобы прилечь добрых женихов.