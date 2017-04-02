Kaкoй сегодня праздник: 2 апреля отмечается несколько праздников, кaкoй церковный праздник в России сегодня

2 апреля отмечается сразу несколько праздников, среди которых Международный день детской книги, День единения народов Беларуси и России, День геолога, а также народный праздник Фотинья-Колодезница.

Какой сегодня праздник 2 апреля 2017: Международный день детской книги

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги ужшкммт в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.

Отмечается, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии.

В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок.

И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Какой сегодня день 2 апреля 2017: День единения народов Беларуси и России

В 1996 году 2 апреля между Россией и Белоруссией был подписан московские договор «Об образовании сообщества Беларуси и России». Спустя год, Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали второй договор о союзе двух государств, давший новый импульс процессу интеграции двух стран. А в мае 1997 года правительство приняло Устав Союза Белоруссии и России.

В то время как договор о союзе двух государств потерял свою актуальность, в силу вступило другое соглашение «О создании Союзного государства», подписанное в декабре 1999 года. В этом документе четко отражены намерения двух глав о твердой решимости продолжать плановое поэтапное движение к объединению государств в Союз, естественно, с сохранением суверенного статуса.

Однако последнее время такое стремление у политиков значительно ослабело и большими темпами идет на убыль.

Какой сегодня праздник 2.04.2017: День геолога

Традиционно День геолога отмечается в нашей стране ежегодно в первое воскресенье апреля - в 2017 году этот день выпал на 2 апреля.

Профессиональный праздник геологов был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным. А поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Kaкoй нapoдный пpaздник ceгoдня, 2 aпpeля: Фотинья-Колодезница

2 апреля в православном мире чествуют память святой Фотины Самаряныней – героини известного библейского придания. Это та самая женщина, которая напоила водой Христа из колодца Иакова.

После разговора с Иисусом, она обернулась в христианство, а чуть позже скончалась мученическою смертью за веру – враги бросили ее вместе с семьей в колодец.

На Руси в этот день колодезная вода особо почиталась. Люди верили, что на Фотинью она приобретала целебную силу. Поэтому ее использование начиналось с самого пробуждения: утренний туалет, питье и накладывание компрессов на болезненные участки обязательно проводились с применением такой воды.

С лечебными целями 2 апреля проводился и другой ритуал: на небольшом клочке бумаги писалась молитва, сворачивалась и привязывалась к шее больного человека. Через три дня бумажку с молитвой сжигали на свече, а пепел съедали, запивая водой. В особо тяжелых случаях молитву прикладывали на девять и даже более дней.

На Фотинью также славился лен – главный поставщик ткани в русском хозяйстве. С утра на улицу выставлялись красивые вещи, развешивались они на веревках, поленницах, ветках и заборах.

Березы, растущие во дворах, украшались рушниками. Молодые девушки обволакивались в льняные полотенца и дружно водили хороводы. Считалось, что такой обряд привлекал достойных и обеспеченных женихов.