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YouTube ВИДЕО: в Бразилии хулиган убил туриста из Аргентины с одного удара

Опубликовано 01.04.17 23:42 YouTube ВИДЕО: в Бразилии хулиган убил туриста из Аргентины с одного удара

На Ютуб опубликовано ВИДЕО фатального завершения туристической поездки 28-летнего аргентинца, чья жизнь оборвалась около одного из увеселительных заведений Рио-де-Жанейро.

Бразильские СМИ опубликовали видеозапись жестокого избиения аргентинского туриста в Бразилии.

На появившемся на видеохостинге YouTube ВИДЕО видно, как группа хулиганов, вооруженных битами и палками, нападает на мужчину на оживленной улице прямо на глазах у прохожих. 

После сильного удара мужчина падает навзничь, после чего он не подает признаки жизни.

YouTube ВИДЕО: туриста из Аргентины убили в Бразилии одним ударом

Как сообщает подробности ужшкммт инцидента телеканал "360" со ссылкой на бразильское издание Globo, 28-летний турист из Аргентины Матиас Себастьян Карена, на свою беду посетивший ночной клуб, повздорил с находившейся там компанией молодых людей, которые зарабатывали на жизнь тем, что работали промоутерами вечеринок, зазывая туда туристов за комиссионные выплаты от владельцев клубов и баров.

По некоторым данным, причиной ссоры стало несогласие гостей с размером выставленного счета. После того, как страсти накалились, конфликт продолжился на улице, куда турист отправился в компании двух соотечественников.

Через некоторое время молодой человек остался в одиночестве, когда его настигла  недружественная компания из клуба. Аргентинец попытался оторваться от преследователей, однако один из них нанес точный удар и отправил Матиаса в нокаут. Потерявший сознание мужчина упал на асфальт, ударившись головой. Через некоторое время он скончался не приходя в сознание.

Осознав содеянное, участники «охоты» на туриста поспешили скрыться с места убийства.

В настоящее время бразильская полиция разыскивает четверых подозреваемых. Сообщается, что автор решающего удара — музыкант Уолтерсон Феррейра, сразу же покинул страну, улетев в Мадрид.
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