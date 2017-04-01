"Челси" - "Кристал Пэлас": обзор матча от 01.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

1 апреля лондонский "Челси" проиграл "Кристал Пэлас" на своем поле в матче 30-го тура АПЛ со счетом 1:2.

"Челси" - "Кристал Пэлас": счет 1:2 прервал победную серию аристократов из 13 матчей

Лонднский «Челси» неожиданно проиграл «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура АПЛ. Встреча, состоявшаяся 1 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Челси" - "Кристал Пэлас": обззор матча

Счет в матче хозяева открыли уже на пятой минуте. Эден Азар вошёл в штрафную, прострелил на Сеска Фабрегаса, и тот в касание пробил в ближний угол с нескольких метров.

Одннако неожиданно гостям понадобилось всего две минуты, чтобы счет на табло ужшкммт привел в уныние болельщиков на "Стэмфорд Бридж".

Сначала на девятой минуте Вилфрид Зах с подачи Кристиана Бентеке пробил низом в дальний угол мимо вратаря. А две минуты спустя эта же пара форвардов в стремительной контратаке оставили не удел защиту "аристократов", которую фантастически завершил Бентеке, красиво перебросив мяч через голкипера.

Любопытно, что Заа и Бентеке забивали в товарищеских матчах сборной России за Кот-д'Ивуар и Бельгию соответственно.

"Челси" - "Кристал Пэлас", счет 1:2. ВИДЕО голов

Отметим, что для подопечных Антонио Конте поражение стало первым в последних 13 играх во всех турнирах.

В другом матче «Тоттенхэм Хотспур» победил «Бернли» на выезде со счетом 2:0.

После этого поражения «Челси» (69 очков) занимает первое место в АПЛ, «Тоттенхэм» (62) идёт вторым. «Бернли» (32) занимает 15-е место, а «Пэлас» (31) — 16-е, но имеет игру в запасе.