YouTube шокирован ВИДЕО, как женщина сняла падение служанки из окна вместо помощи

На Ютуб ВИДЕО запечатлен шокирующий момент, как женщина снимает горничную-самоубийцу на смартфон вместо того, чтобы спасти ее, после чего служанка срывается вниз с большой высоты.

Полиция Кувейта задержала женщину, которая снимала на смартфон попытку самоубийства своей домработницы вместо того, чтобы придти ей на помощь.

По данным предварительного расследования, домработница из Эфиопии, намереваясь покончить с собой, попыталась выброситься из окна седьмого этажа. Однако в последний момент судя по всему она передумала и, повиснув над пропастью, стала звать на помощь.

Однако ее ужшкммт хозяйка, которая в этот момент находилась в комнате, хладнокровно стояла и снимала на видео, как её домработница висела за окном, держась за раму одной рукой, сообщает британское издание The Sun.

На видео, опубликованном в соцсети, а позже на видеохостинге YouTube, видно, что домработница кричит «Спаси меня!», но ее хозяйка не реагирует на это, а продолжает снимать, отвечая «Вернись, сумасшедшая».

В итоге, служанка не смогла удержаться одной рукой за раму и рухнула вниз с седьмого этажа, упав на навес. На видео слышен звук падения, на который автор шокирующего ролика совершенно не реагирует. Женщина просто подошла к окну и сняла уже лежащую внизу домработницу, чтобы выложить видео в социальные сети.

YouTube ВИДЕО поведения автора ролика в момент попытки самоубийства горничной из Эфиопии шокировало Сеть

Удивительно, но уроженка Африки серьезно не пострадала – врачи диагностировали у нее перелом руки и сильное носовое кровотечение. А вот ее хозяйку вероятнее всего ждет суд. К этому активно призывает местное общество защиты прав человека.