Холли Берри похвасталась голой грудью в Instagram (ФОТО) 55-летняя актриса Холли Берри опубликовала в Инстаграм откровенное фото, на котором похвасталась своей грудью. Известная голливудская актриса Холли Берри очень редко делится своими личными фотографиями, публикуя в соцсетях большей частью фотографии своих детей и семейные снимки. И вот недавно актриса решила отойти от своих принципов и удивить своих поклонников, опубликовав видео, где она искупалась голышом после церемонии "Оскар". Впрочем, надо признаться, на видео было мало что видно. Однако на этом 50-летняя ужшкммт знаменитость не остановилась и на днях опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором актриса предстала в накинутом на голое тело прозрачном наряде, не скрывавшем великолепный бюст. Поклонники Берри пришли в восторг от снимка, отмечая что звезда находится в великолепной форме. А многие пользователи попросили поделиться актрису секретами молодости. Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks." Публикация от Halle Berry (@halleberry) Мар 30 2017 в 2:12 PDT Фото: Instagram Холли Берри Другие материалы по этой теме Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара"