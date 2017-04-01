Холли Берри похвасталась голой грудью в Instagram (ФОТО)
Опубликовано 01.04.17 17:09
55-летняя актриса Холли Берри опубликовала в Инстаграм откровенное фото, на котором похвасталась своей грудью.
Известная голливудская актриса Холли Берри очень редко делится своими личными фотографиями, публикуя в соцсетях большей частью фотографии своих детей и семейные снимки.
И вот недавно актриса решила отойти от своих принципов и удивить своих поклонников, опубликовав видео, где она искупалась голышом после церемонии "Оскар". Впрочем, надо признаться, на видео было мало что видно.
Однако на этом 50-летняя ужшкммт знаменитость не остановилась и на днях опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором актриса предстала в накинутом на голое тело прозрачном наряде, не скрывавшем великолепный бюст.
Поклонники Берри пришли в восторг от снимка, отмечая что звезда находится в великолепной форме. А многие пользователи попросили поделиться актрису секретами молодости.
Фото: Instagram Холли Берри