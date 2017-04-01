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10 50-летняя Холли Берри похвасталось голой грудью в Instagram (ФОТО)

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Холли Берри похвасталась голой грудью в Instagram (ФОТО)

Опубликовано 01.04.17 17:09 Холли Берри похвасталась голой грудью в Instagram (ФОТО)

55-летняя актриса Холли Берри опубликовала в Инстаграм откровенное фото, на котором похвасталась своей грудью.

Известная голливудская актриса Холли Берри очень редко делится своими личными фотографиями, публикуя в соцсетях большей частью фотографии своих детей и семейные снимки.

И вот недавно актриса решила отойти от своих принципов и удивить своих поклонников, опубликовав видео, где она искупалась голышом после церемонии "Оскар". Впрочем, надо признаться, на видео было мало что видно.

Однако на этом 50-летняя ужшкммт знаменитость не остановилась и на днях опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором актриса предстала в накинутом на голое тело прозрачном наряде, не скрывавшем великолепный бюст. 

Поклонники Берри пришли в восторг от снимка, отмечая что звезда находится в великолепной форме. А многие пользователи попросили поделиться актрису секретами молодости.

 

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks."

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

 

Фото: Instagram Холли Берри

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