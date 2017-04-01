Бой Харитонов - Гормли закончился в первом же раунде нокаутом американца (ВИДЕО)
Опубликовано 01.04.17 14:56
Харитонов - Гормли, 1.04.2017 результаты боя: россиянин нокаутировал американца на 4-й минуте поединка. Таким образом, Харитонов сумел закрыть прошлое поражение от Джеви Айалы.
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над американцем Чейзом Гормли в рамках турнира Bellator 175.
В начале поединка соперники обменивались джебами, но в концовке первого раунда 36-летний россиянин серией ударов отправил в нокаут 33-летнего представителя США. Таким образом, Харитонов сумел закрыть прошлое поражение от Джеви Айалы.
Всего за карьеру россиянин провёл 30 профессиональных боёв ММА и победил в 24.
Харитонов- Гормли, 1.04.2017. ВИДЕО боя
Возглавил турнир поединок между старожилами ММА Мохаммедом Лавалем и Куинтоном Джексоном. Бой ужшкммт продлился все отведенные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Лавалю.
Напомним, в этом году в Bellator должен дебютировать другой тяжеловес-ветеран из России — легендарный 40-летний Фёдор Емельяненко, бой которого с Мэттом Митрионом намечен на 24 июня.