"Я выше этого": Тарасова ответила на критику Родниной про ее байки на ЧМ в Хельсинки

Олимпийская чемпионка пожаловалась, что смотреть чемпионат мира не может из-за комментаторов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала знаменитого тренера Татьяну Тарасову и тех комментаторов, которые работают на чемпионате мира в Хельсинки.

Как призналась Роднина, она регулярно следит за своим любимым видом спорта, но смотреть его по телевизору все сложнее и сложнее.

"Время от времени я наблюдаю за происходящим в фигурном катании, но не могу сказать, что ужшкммт делаю это регулярно. К тому же "благодаря" нашему "замечательному" телевидению трансляции идут тогда, когда ему хочется, а не когда удобно телезрителям. При этом трансляция сопровождается кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. А без звука, без сопровождения музыки смотреть фигурное катание сложно. Для меня фигурное катание - это не комментаторы, а сам процесс. Когда же комментаторы начинают заполнять все пространство, то в нем не остается места самому фигурному катанию. Мы уже его не видим и не слышим», - приводит слова Родниной business-gazeta.ru.

Роднина призналась, что ей нравились комментарии Олега Васильева или опыт комментирования у Максима Транькова. А вот комментарии Тарасовой...

"Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому плохо. А это не комментаторская работа, это называется байками. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора», - заявила прославленная спортсменка.

В свою очередь в интервью радиостанции «Говорит Москва» тренер и спортивный комментатор ответила на обвинения олимпийской чемпионки по фигурном катанию в непрофессионализме.

«Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне всё равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще её давно не воспринимаю. Я думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня её высказывания не интересуют», - цитирует издание Тарасову.

Напомним, что чемпионат мира в Хельсинки завершится в воскресенье. Ранее Евгения Медведева выиграла золото в одиночном катании. А в парном бронза досталась Тарасовой и Морозову.