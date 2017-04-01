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Бой Харитонов - Громли закончился в первом же раунде нокаутом американца (ВИДЕО)

Опубликовано 01.04.17 13:53 Бой Харитонов - Громли закончился в первом же раунде нокаутом американца (ВИДЕО)

Харитонов - Громли, 1.04.2017, результаты боя: россиянин нокаутировал американца на 4-й минуте поединка. Таким образом, Харитонов сумел закрыть прошлое поражение от Джеви Айалы.

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над американцем Чейзом Громли в рамках турнира Bellator 175. 

В начале поединка соперники обменивались джебами, но в концовке первого раунда 36-летний россиянин серией ударов отправил в нокаут 33-летнего представителя США. Таким образом, Харитонов сумел закрыть прошлое поражение от Джеви Айалы. Всего за карьеру россиянин провёл 30 профессиональных боёв ММА и победил в 24.

Харитонов- Громли, 1.04.2017. ВИДЕО боя

Возглавил турнир поединок между старожилами ММА Мохаммедом Лавалем и Куинтоном Джексоном. Бой ужшкммт продлился все отведенные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Лавалю.

Напомним, в этом году в Bellator должен дебютировать другой тяжеловес-ветеран из России — легендарный 40-летний Фёдор Емельяненко, бой которого с Мэттом Митрионом намечен на 24 июня.
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