 
TOP 10

1 СМИ: Васильевой вернули 325 млн рублей и квартиру в центре Москвы

2 Харитонов нокаутировал Громли в первом раунде на турнире Bellator (ВИДЕО)

3 Песков прокомментировал расследование Навального о Медведеве "Он вам не Димон"

4 Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы (ФОТО, ВИДЕО)

5 «Макаревич назвал всех нас глистами»: пранкеры Вован и Лексус разыграли Лозу и Боярского (ВИДЕО)

6 Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал фанатов (ФОТО)

7 «Не смог укротить жену»: чешский посол лишился должности из-за твитов супруги

8 МИД РФ на 1 апреля представил автоответчик с заказом услуг хакеров (АУДИО)

9 Спецслужбы США раскрыли новый способ проноса взрывчатки в самолеты

10 Ученые подтвердили новую версию гибели Тутанхамона

Новости наших партнеров

«Не смог укротить жену»: чешский посол лишился должности из-за твитов супруги

Опубликовано 01.04.17 13:13 «Не смог укротить жену»: чешский посол лишился должности из-за твитов супруги

Cам посол встал на сторону жены заявив, что решение начальства неправомерно.

Посол Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка лишился работы за рубежом из-за невоздержанности своей жены в соцсетях, в частности в Twitter. Ему предписано до 30 апреля вернуться домой.

По словам дипломата, он получил извещение о переводе в министерство «без каких-либо обоснований», при этом в личной переписке глава чешского МИД Лубомир Заоралек упрекал Борувку в том, что тот «не может укротить» излишнюю активность супруги в соцсетях.

«Без каких-либо доводов ужшкммт я был извещён о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и её коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности», — заявил посол в  интервью пражскому порталу Lidovky.

Причиной такой реакции МИД Чехии послужили твиты Алены Борувковой, которая, являясь, как и ее супруг, активным членом Чешской социал-демократической партии, где жёстко критикует коллег по партии, известных журналистов и политиков, даже начальство мужа. Последней каплей, по всей видимости, оказался ее твит про непосредственного начальника своего мужа главу дипломатии республики Любомира Заоралека, а также призыв к его отставке.

«Этот человек лжет, манипулирует людьми и шантажирует беззащитных. Долой Заоралека», «Я тебя не люблю, я ненавижу твое окружение. Я думаю, что ты как человек и профессионал совершенно не удался. Пошел в ад, Министр!» — написала Алена Борувка.

Стоит отметить, что сам посол встал на сторону жены. По его словам, решение начальства неправомерно, а  его супруга частное лицо и корпоративная этика госслужащих на нее не распространяются.

«Я считаю, это совершенно невероятно. Ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Это личное право моей жены, которая не сотрудник МИД, а частное лицо», — возмущается Борувка.
Другие материалы по этой теме

На Украине из гранатомета обстреляли посольство Польши

КНДР запретила гражданам Малайзии выезд из страны после оцепления посольства

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга