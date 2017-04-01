«Не смог укротить жену»: чешский посол лишился должности из-за твитов супруги

Cам посол встал на сторону жены заявив, что решение начальства неправомерно.

Посол Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка лишился работы за рубежом из-за невоздержанности своей жены в соцсетях, в частности в Twitter. Ему предписано до 30 апреля вернуться домой.

По словам дипломата, он получил извещение о переводе в министерство «без каких-либо обоснований», при этом в личной переписке глава чешского МИД Лубомир Заоралек упрекал Борувку в том, что тот «не может укротить» излишнюю активность супруги в соцсетях.

«Без каких-либо доводов ужшкммт я был извещён о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и её коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности», — заявил посол в интервью пражскому порталу Lidovky.

Причиной такой реакции МИД Чехии послужили твиты Алены Борувковой, которая, являясь, как и ее супруг, активным членом Чешской социал-демократической партии, где жёстко критикует коллег по партии, известных журналистов и политиков, даже начальство мужа. Последней каплей, по всей видимости, оказался ее твит про непосредственного начальника своего мужа главу дипломатии республики Любомира Заоралека, а также призыв к его отставке.

«Этот человек лжет, манипулирует людьми и шантажирует беззащитных. Долой Заоралека», «Я тебя не люблю, я ненавижу твое окружение. Я думаю, что ты как человек и профессионал совершенно не удался. Пошел в ад, Министр!» — написала Алена Борувка.

Стоит отметить, что сам посол встал на сторону жены. По его словам, решение начальства неправомерно, а его супруга частное лицо и корпоративная этика госслужащих на нее не распространяются.

«Я считаю, это совершенно невероятно. Ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Это личное право моей жены, которая не сотрудник МИД, а частное лицо», — возмущается Борувка.