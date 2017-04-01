Нибиру - мифическая странствующая планета в Солнечной системе, которую упоминали еще древние вавилоняне.

Нибиру, последние новости 2017: ученые нашли четыре претендента на роль "Планеты-Икс" Солнечной системы

Австралийские астрономы нашли на окраинах Солнечной системы четыре объекта, один из которых может быть загадочной "планетой икс".

Как отмечается, исследователи ограничили зону поиска неизвестной планеты до 10% ночного неба южного полушария Земли, так как уже доказано, что в 90% точек небосвода на расстоянии примерно в 350 раз большем, чем ужшкммт от Земли до Солнца, не может присутствовать планета размером с Нептун. В результате ученые выявили четыре объекта, которые теперь будут изучаться с помощью телескопов в обсерватории Сайдинг-Спринг, расположенной на высоте 1165 метров над уровнем моря, и другими обсерваториями Земли.

Нибиру, последние новости 2017: что известно о загадочной планете

В начале января 2016 года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин (американский астроном русского происхождения), объявили, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" - девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и примерно в 10 раз более тяжелой, чем Земля. Ее сразу же связали с Нибиру - мифической странствующей планетой в Солнечной системе, которую упоминали еще древние вавилоняне.

По расчетам ученых один оборот вокруг Солнца "планета икс" совершает за 15 тысяч лет. Именно это является главной причиной того, местоположение ее неизвестно. В настоящий момент известна лишь примерная орбита "планеты икс", наклоненная по отношению к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов.

Планета Нибиру. ВИДЕО

Нибиру, последние новости 2017: ученые применили новым метод поиска "Планеты-Икс"

Сейчас ученые соревнуются в том, кто первым успеет обнаружить ее или доказать, что ее не существует. Так, некоторые ученые сомневаются в существовании этой гипотетически гигантской планеты, отмечая, что ее наличие внесло бы нестабильность в поведение уже открытых миров в поясе Койпера.

Тем не менее по словам руководителя проекта Австралийского национального университета Брэда Такера, его команда в последние два года ввела принципиально иной подход к поискам "планеты икс" и других далеких объектов Солнечной системы. Он заключается в том, что к поиску подключаются астрономы-любители и просто пользователей сети. Так, к австралийскому проекту присоединился сайт Zooniverse, посвященный "гражданской астрономии", где любой человек сможет включиться в исследование.

С момента запуска проекта его участники успели найти и классифицировать свыше четырех миллионов объектов на ночном небе южного полушария Земли, а также успешно локализовать две уже известных карликовых планеты - Хирон и Комачину, расположенные за орбитами Сатурна и Марса.

Это дает надежду, что участники проекта могут найти "планету икс", обладающую на порядок большими размерами и расположенную в сотни раз дальше от Земли, чем Хирон и Комачина, - примерно на 600-800 астрономических единиц.

Столкновение Нибиру с Землей предрекли в октябре 2017 года

Как ранее сообщал Topnews, ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в научной работе "Планета Икс: Прибытие в 2017", заявил, что новый "конец света" произойдет в октябре 2017 года - в это время "планета икс" или Нибиру врежется в Землю и закончит ее существование.

Теоретик утверждал, что в сентябре 2017 года "планета икс" пройдет через созвездие Девы, 5 октября полностью закроет Солнце, а затем столкнется с Землей, что приведет к уничтожению всего живого. По его словам, в научном мире уже давно известна дата конца света, но общественность намеренно держат в неведении, чтобы избежать паники, зато мировая элита давно готовится к предстоящей катастрофе, строя укрытия.

Отметим, что подобные утверждения о вселенской космической катастрофе с Нибиру предсказывались ранее на 2015, 2012 и 2003 года.