Спикер Кремля подчеркнул, что коррупция — это очень актуальная проблема для России, с которой нужно бороться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу АВС News расследование главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которое было посвящено предполагаемой недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Так, на вопрос ведущего телепередачи Good Morning America Джорджа Стефанопуло как глава правительства может позволить себе всё это на одну зарплату спикер Кремля заявил, что обвинения в коррупции основаны на недостаточной информированности. Более того он назвал подобные заявления популистскими и подчеркнул, что декларации ужшкммт о доходах российских госслужащих максимально прозрачны и проходят двойной жёсткий контроль.

При этом он подчеркнул, что коррупция — это очень актуальная проблема для России, с которой нужно бороться. Песков также прокомментировал прошедшие митинги по стране. Он усмотрел в санкционированных акциях протеста в России признак нетерпимого отношения населения к коррупции.

"Борьба с коррупцией сопряжена с проблемами. Эта тема крайне актуальна в нашей стране, и общество абсолютно нетерпимо относится к коррупции. Поэтому неделю назад акции протеста прошли в различных городах страны", - цитирует ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ отдельно остановился на несанкционированном митинге в Москве.

«В некоторых это было организовано законно, в некоторых, как в Москве, это было сделано незаконно. Они [организаторы акции протеста] не захотели уведомить мэрию законным путем, поэтому акции в Москве были незаконны. Конечно, это привело к арестам людей, участвовавших в незаконной акции, это обычная практика в любой стране», — подчеркнул Песков.