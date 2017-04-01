Разведка США раскрыла источник компромата на окружение Трампа

Его имя стало известно председателю спецкомитета конгресса США по разведке Дэвину Нуньесу.

В конгрессе США раскрыли личность распространившего в СМИ компромат на окружение президента Дональда Трампа, пишет "РГ" со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, личность распространившего компромат стала известна председателю спецкомитета конгресса США по разведке Дэвину Нуньесу, по словам которого это человек «всем очень хорошо известен» и занимает высокую должность в разведке.

Источник Fox News добавил, что проблемой в этом вопросе является не обнародование тех, кто причастен к прослушке, а то, что данные ужшкммт распространятся в политических целях, которые "не связаны с национальной безопасностью или расследованием вмешательства России в выборы США".

«Разоблачение не является чем-то беспрецендентным, но разоблачение...членов команда Трампа... в политических целях — это очень подозрительно. Оппозиция в некоторых спецслужбах, которые были близки к Обаме и Клинтонам, была очень сильной. После того, как Трамп был избран, они решили, что подорвут его президентство, выбивая их (членов команда Трампа) по одному», — утверждает один из источников телеканала.

Напомни, ранее некий информатор сообщил руководителю комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девину Нунесу информацию, которой он впоследствии поделился с администрацией президента США и СМИ. По его словам, подчинённые Трампа прослушивались в ходе выборов.