Пранкеры Вован и Лексус разыграли Лозу и Боярского

Розыгрыш состоялся в честь 1 апреля - Дня смеха.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в Сети записи телефонного розыгрыша Юрия Лозы и Михаила Боярского, приуроченного к 1 апреля. В ходе розыгрышей пранкеры использовали запись, которую сделали ещё несколько месяцев назад. В нарезке использовались реальные высказывание яны Рудковской, голос которой выдали за Земфиру, а также самого Лозы.

Так, первом ролике Лозе звонит «программный директор Земфиры» (его роль исполняет Лексус) и сообщает, что Земфира очень недовольна интервью, в котором Лоза сказал, что она не попадает в ноты. Затем «продюсер» передает трубку «Земфире», которая начинает ужшкммт истерить: «Я прямо сейчас разворачиваюсь и еду в милицию!».

Отметим, что Вован и Лексус довели знаменитого артиста до криков резкими высказываниями "в его адрес". "Если вас спросят, как вы относитесь к Лозе, скажите - никак! Я его знать не знаю и не слушаю его песни", - ответил исполнитель на очередную "нападку" в свой адрес.

Этого пранкера показалась недостаточным и они решила позлить Лозу еще и Боярским. "Посмотри внимательно, тебя разводят как пацана", - с обидой сказал Лоза в ответ на "оскорбления" мнимого Боярского.

Затем Лексус и Вован попытались поссорить самого Боярского с артистом, прокрутив ему фразы Лозы, записанные во время предыдущей беседы, передает Рен-ТВ. Знаменитый актер и певец попытался успокоить коллегу, который отвечал только заранее срежиссированными фразами.

"Я знаю тебя как хорошего, нормального, порядочного человека. Успокойся", - сказал "собеседнику" Боярский.