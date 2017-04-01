Песков рассказал, чем похожи Путин и Трамп

Политик выразил убеждение, что отношения с Соединенными Штатами могут наладится после встречи президентов.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что подходы президента РФ Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа к международным отношениям очень похожи.

Он, в частности, отметил, что оба лидера считают защиту национальных интересов одним из главных своих приоритетов. "Они хорошо осознают, что в своих национальных интересах поддерживать хорошие отношения с партнером, убедиться в том, что данные отношения взаимовыгодны и что вы готовы ужшкммт учитывать мнения друг друга", — заявил Песков

По его словам, Россия "достаточно терпелива", чтобы "понять подходы нынешней администрации", передают РИА Новости. "Мы понимаем, что им — нынешней администрации —все еще нужно время, чтобы четче сформулировать свои идеи в отношении России", — подчеркнул он.

Политик отметил, что для России низкий уровень отношений с США "представляет опасность", и, более того подчеркнул, что считает возможным налаживание двусторонних связей. «Если два президента встретятся, обменяются точками зрения и решат, что они хотят возобновить диалог, тогда будет шанс на улучшение отношений», — уверен Песков.

Вместе с тем он высказал мнение, что администрации Трампа требуется время для выработки более точных формулировок своих соображений относительно России, но Москва обладает достаточным терпением, чтобы дождаться этого.