1 апреля, День смеха: шутки на 1 апреля, розыгрыши

Шутки и розыгрыш на 1 апреля: как разыграть друзей и родственников.

1 апреля, День смеха: шутки сегодня, как разыграть коллег

1 апреля в День смеха можно выбрать самое пошлое – «У вас вся спина белая». А можно и самое «стандартное» - перевести все часы в доме на час вперед. Утром в День дурака друг или родственник проснется на час раньше и в рань пойдет по своим делам.

Самая популярная шутка на 1 апреля – залить клеем «Моментом» дно стакана ужшкммт с зубными щетками. Вот только стоит приготовиться к ярости родственников. Так что можно выбрать самое безопасное – просто вечером 31 марта спрятать все домашние тапочки.

Из банальных шуток – перепутать наклейки на перечнице и солонке и солью. Шутка стара как мир, но действует!

А еще в последнее время стал популярным розыгрыш с мылом и лаком для ногтей. Берется мыло, прозрачный лак для ногтей – мыло покрывается лаком. После просушки мыла от обычного не отличишь. Зато намылить его невозможно будет!

1 апреля: День смеха - шутки и розыгрыши на работе

Может так случиться, что сегодня, 1 апреля, в День дурака вы будете работать. Но это не повод отказаться от шалости и шуток. Например, оптическую компьютерную мышь можно снизу заклеить кусочком скотча. Прежде чем ваш коллега догадается, в чём дело, он некоторое время будет уверен, что мышка сломалась.

Или подарите коллеге купюру, но посоветуйте ее не вставлять в банкомат. В итоге – жертва будет долго и тщательно искать на купюре признаки фальшивки.

Если у вас на работе есть особо любопытная персона, возьмите картонную коробку с вырезанным или просто плохо закрепленным дном. Положите в нее много вещей, а на крышке напишите «Личные вещи». Выйдите из комнаты и ждите грохота!