Фигурное катание, чемпионат мира 2017: Евгения Медведева завоевала золото ЧМ в Финляндии (ВИДЕО)

Фигурное катание, чемпионат мира 2017, последние новости 31 марта: россиянка защитила титул чемпионки мира, обновив мировые рекорды, установленные ей же в произвольной программе и по общей сумме баллов.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Евгения Медведева стала чемпионкой мира, обновив два рекорда

Российская фигуриста Евгения Медведева на чемпионате мира по фигурному катанию, проходящему в Хельсинки, защитила титул чемпионки мира, обновив мировые рекорды, установленные ей же в произвольной программе и по общей сумме баллов. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Медведева получила 154,40 балла в произвольной программе и всего набрала 233,41 балла. Второе место заняла представительница Канады Кейтлин Осмонд (218,13), третьей ужшкммт стала еще одна канадка Габриэль Дэйлмен (213,52).

Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Евгения Медведева, произвольная программа. Выступление ВИДЕО

Примечательно, что российская фигуриста побила свой же рекорд, который она установила в конце января на первенстве Европы в Чехии (229,71 балла). Помимо этого, россиянка побила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла. Предыдущее достижение было также установлено на европейском чемпионате (150,79).

Медведева прокомментировала свой прокат на ЧМ-2017 по фигурному катанию

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе сказала, что "прокат Жени не задался". Сама Медведева согласилась с мнением своего тренера.

"Прокат действительно не задался, было много сомнительных моментов, на грани срыва. Но я справилась. И это главное", - сказала Медведева журналистам, добавив, что не волнение стало причиной проблем.

"Волнение было на шестиминутной разминке, а во время проката не нервничала вообще. Эмоциональных сил перестало хватать. Ехала и думала - ну когда это уже закончится?" - отметила она.

"На самом деле, я всегда получаю удовольствие во время проката. И до, и после, и во время разминки, и всегда. Мне нравится то, что я делаю. Но иногда бывают моменты, когда испытываешь такое. Это не давление со стороны, это такие тараканы в голове, которые чешут и пытаются тебе помешать. С ними тоже нужно справляться, и сегодня мне это удалось", - подчеркнула двукратная чемпионка мира.