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YouTube ВИДЕО к фильму ужасов "Оно" собрало в Сети рекордные 197 млн просмотров

Опубликовано 31.03.17 22:01 YouTube ВИДЕО к фильму ужасов "Оно" собрало в Сети рекордные 197 млн просмотров

Опубликованное два назад на Ютуб ВИДЕО трейлер хоррора Андреса Мускетти обогнал по количеству просмотров трейлер «Форсажа 8».

Страшный трейлер фильма ужасов «Оно», снятого по мотивам одноименной книги Стивена Кинга, набрал последние за сутки 197 млн просмотров, из которых более 81 млн приходится только на американскую аудиторию Facebook.

Остальные 116 млн пришлось на другие соцсети и видеохостинг YouTube

Ролик был опубликован на канале студии Warner Bros. Pictures на портале YouTube 29 марта. На данный момент в Топ-5 лидеров по количеству просмотров трейлеров за последние 24 часа входят «Оно» (197 млн); «Форсаж 8» (139 млн); «Красавица и чудовище» (127,6 млн); «На ужшкммт пятьдесят оттенков темнее» (114 млн); «Звёздные войны: Пробуждение силы» (112 млн).

Добавим, что трейлер активно комментируют в соцсетях. Как передает NME, одни пользователи обещают отписаться от всех, кто выложит этот ролик, другие жалуются, что самое пугающее – это не Пеннивайз, а отсутствие в видео женских персонажей.

YouTube ВИДЕО: трейлер к фильму ужасов "Оно" собрал рекордные 197 млн просмотров

Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др.

«Оно» выйдет в прокат в сентябре 2017 года.
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