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10 Тиллерсон: США не снимут санкции с России до возвращения Крыма

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Тиллерсон: США не снимут санкции с России до возвращения Крыма

Опубликовано 31.03.17 21:35 Тиллерсон: США не снимут санкции с России до возвращения Крыма

МИД России прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил, что США не снимут санкции с России до тех пор, как Крым не будет возвращен Украине.

«Поддержка Украины со стороны США и НАТО останется устойчивой. Как мы неоднократно повторяли на каждой министерской [встрече] и саммите с тех пор, как Россия начала кампанию агрессии против Украины, союзники НАТО твердо поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность», — заявил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что США продолжат требовать от России выполнения минских соглашений.

«Санкции США останутся в силе, пока Москва ужшкммт не отменит действия, которые привели к санкциям», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Между тем МИД России прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии».

«Вызвали недоумение соответствующие высказывания Госсекретаря США Р.Тиллерсона. С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов, где, по признанию Генсекретаря альянса Й.Столтенберга, «в открытой и конструктивной обстановке» состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

30 марта в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО на уровне послов.

По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, встреча была «продолжительной и откровенной».
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