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Киев отказался пойти на уступки Самойловой несмотря на угрозы EBU

Опубликовано 31.03.17 20:02 Киев отказался пойти на уступки Самойловой несмотря на угрозы EBU

Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украинская сторона не намерена идти на уступки российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах", — сказал Климкин, подчеркнув, что  "закон один для всех". 

"Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст ужшкммт нам возможность продолжить работу. Я упомянул это в моем первом комментарии и думаю, что мы и продолжим так себя вести", — заявил глава украинского МИД.

Напомним, 22 марта стало известно, что СБУ запретила Самойловой на три года въезд в страну. Европейский вещательный союз отреагировал на ситуацию. Его глава Ингрид Дельтенре заявила, что она «вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний».

Возмущение российской стороны усиливает тот факт, что в Киеве свободно проходят концерты других коллективов, открыто выступавших в Крыму, хотя именно этот аргумент приводится в качестве причины недопуска Самойловой.
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