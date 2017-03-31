Савченко: Порошенко ждет судьба хуже Януковича

Также Савченко не исключает, что примет участие в президентской гонке.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью эстонскому изданию Postimees заявила, что если президент Украины Пётр Порошенко будет избираться на второй срок, то его ждёт судьба хуже, чем у бывшего главы государства Виктора Януковича, передает RT.

«Каждый президент, который приходит к власти в нашей стране, почему-то думает, что будет вечным… На самом деле не будет: люди многого не прощают. Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на ужшкммт крови наших людей» — заявила Савченко, добавив, что у нынешнего президента Украины Петра Порошенко нет шансов избраться на второй срок.

Также Савченко не исключает, что примет участие в президентской гонке.

"Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: "Никто кроме нас!" Поэтому, если не мы, то кто?" — сказала Савченко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен участвовать в следующих президентских выборах.