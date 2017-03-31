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Вирусы и кибератаки: сайт WikiLeaks опубликовал новые сверхсекретные документы ЦРУ

Опубликовано 31.03.17 18:56 Вирусы и кибератаки: сайт WikiLeaks опубликовал новые сверхсекретные документы ЦРУ

Cайт Wikileaks сегодня опубликовал третью часть утечки документов о деятельности киберразведки ЦРУ «Сейф № 7».

Организация WikiLeaks опубликовала новые материалы, основанные на утечках из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Публикация под названием "Marble" из серии Vault 7 (кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ - прим.), рассказывает о секретной сети, позволяющей ЦРУ скрыть свою причастность к совершенным кибернападениям, сообщает ТАСС.

Публикация содержит 676 файлов исходного кода секретной сети Marble. Согласно приведенной информации, использовавшаяся в 2016 году сотрудниками ЦРУ программа позволяла запутать текстовые фрагменты кода вредоносных программ ЦРУ с тем, чтобы следователи и создатели ужшкммт антивирусного ПО не могли обнаружить связь американских разведывательных служб с вирусами, "троянами" и хакерскими атаками.

Среди примеров для маскировки - фрагменты не только на английском, но и на китайском, русском, корейском, арабском и фарси. По мнению специалистов Wikileaks, таким образом ЦРУ закладывало в свои вредоносные программы возможность «двойной игры». После демаскировки таких фрагментов на других языках следователям будет легче поверить в неамериканское происхождение вирусов, подозревает сайт утечек.

Marble использовалась только для запутывания кода и сама по себе не содержала вредоносных элементов, угрожающих работе программного обеспечения.
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