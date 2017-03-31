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СМИ сообщили о мощном взрыве в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 31.03.17 17:40 СМИ сообщили о мощном взрыве в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

Позже оказалось, что в Нью-Йорке хлопки из горящей канализации приняли за мощный взрыв.

В Нью-Йорке неподалеку от площади Юнион-сквер около 08:00 по местному времени прогремел взрыв, сообщает "РГ" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что взрыв произошел на пересечении Бродвея и 12-й улицы в канализации, в ближайших зданиях были выбиты окна. Сразу после взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать.

Прибывшие на место пожарные и сотрудники полиции оцепили район и эвакуировали людей, опасаясь ужшкммт возможности еще одного взрыва. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. На место также прибыла газовая служба. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожары вспыхнули сразу в нескольких канализационных люках на площади Юнион-сквер на Манхэттене, они спровоцировали громкие хлопки, которые ньюйоркцы приняли за мощный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC New York.

На место прибыли несколько пожарных машин, местные власти предупредили о возможных задержках движения транспорта в районе происшествия. Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа.
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