СМИ сообщили о мощном взрыве в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

Позже оказалось, что в Нью-Йорке хлопки из горящей канализации приняли за мощный взрыв.

В Нью-Йорке неподалеку от площади Юнион-сквер около 08:00 по местному времени прогремел взрыв, сообщает "РГ" со ссылкой на Daily Mail.

Right after I heard the explosion on East 12 and Broadway #Manhattan pic.twitter.com/L8LRhpHFP8 — Rima Abdelkader (@RimaKader) 31 марта 2017 г.

Отмечается, что взрыв произошел на пересечении Бродвея и 12-й улицы в канализации, в ближайших зданиях были выбиты окна. Сразу после взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать.

.@FDNY on scene. East 12 and Broadway. Manhole explosion while fire truck was on top of the manhole #Manhattan pic.twitter.com/NKftUg3Rhd — Rima Abdelkader (@RimaKader) 31 марта 2017 г.

Прибывшие на место пожарные и сотрудники полиции оцепили район и эвакуировали людей, опасаясь ужшкммт возможности еще одного взрыва. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. На место также прибыла газовая служба. Сведений о пострадавших не поступало.

Here's the scene of manhole explosions near union square. Glass shattered on several storefronts, area blocked off. No injuries #nbc4ny pic.twitter.com/Ho7qTlHqbU — Rana Novini (@Rana4NY) 31 марта 2017 г.

Пожары вспыхнули сразу в нескольких канализационных люках на площади Юнион-сквер на Манхэттене, они спровоцировали громкие хлопки, которые ньюйоркцы приняли за мощный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC New York.

На место прибыли несколько пожарных машин, местные власти предупредили о возможных задержках движения транспорта в районе происшествия. Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа.