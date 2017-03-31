Медики: в Россию через Дальний Восток идет опасный для людей грипп из Азии

Россельхознадзор заявил, что РФ угрожает опасный для человека птичий грипп из Юго-Восточной Азии.

России угрожает опасный для человека грипп птиц из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов, выступая на итоговой коллегии ведомства.

"Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос (вируса) будет, он не предопределен, но высоко вероятен", - цитирует его ТАСС.

Власов отметил, что "нужно быть очень ужшкммт внимательными" с этим вирусом. "Прежде всего, мы увидим этот вирус гриппа птиц в нижних частях Приморского края. Затем поднимется по миграционному пути через территорию Хабаровского края, через Магадан и дальше на Камчатку и Чукотку", - отметил он.

Кроме того, существует еще два действующих вируса птичьего гриппа. Но пока данных о заболевании людей по ним нет. Европейский вирус уже попал на территорию России. Еще потенциально опасен грипп из Центральной Азии, указал Власов.

Он также заявил, что еще один вирус гриппа птицы образовался в Центральной Азии, "его основной удар примет Кулундинская низменность в Сибири" и распространит его, возможно, до Ямала, уточняет РИА Новости.

Кроме того, по словам Власова, в зону риска входит Крым. "А ветслужба там как была никакущая, так и остается. Там можно ожидать очень неприятных вещей", — сказал замглавы ведомства.

Кроме того, от гриппа птиц может пострадать Калининградская область. На данный момент выявленных случаев влияния этих вирусов на жизнь человека не зарегистрировано. В настоящее время на территории России зарегистрирован штамм вируса птиц грипп из Европы.