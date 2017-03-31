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В Башкирии няня избила годовалого ребенка (ВИДЕО)

Опубликовано 31.03.17 16:34 В Башкирии няня избила годовалого ребенка (ВИДЕО)

Родители малыша сняли и выложили в Сеть видео издевательства над своим ребенком с помощью скрытой камеры.

В Уфе няня годовалого ребенка избила своего воспитанника. Как сообщает БСТ, мама мальчика Гузель Махмудова, заметив на нем ссадины, установила в квартире скрытую камеру, и была шокировала после того, как посмотрела запись.

В кадре няня насильно уговаривала ребенка спать и часами игнорировала его плач. В итоге мама ребенка обратилась в полицию.

"Она его бросает, шлёпает, разворачивает и кидает в угол. Он орёт, потом устаёт плакать ужшкммт и просто засыпает. Когда я прихожу вечером, она мне улыбается, массирует ему ноги, говорит, как он любит массаж", - сказала женщина.

Что стало причиной агрессии, няня не объяснила. Теперь ее поведением занимаются правоохранители: в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

"По результатам доследственной проверки информации СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы города Уфы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Няня избила годовалого ребенка в Башкирии. ВИДЕО
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