Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: Минтруд рассказал о продлении программы маткапитала

Материнский капитал 2017, последние новости: сворачивать программу маткапитала не планируется по крайней мере до 2018 года.

Материнский капитал 2017, использование и размер, последние новости

По словам главы Минтруда России Максима Топилина, министерство не вносило в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала после 2018 года, однако настаивает на необходимости принятия этой меры.

"Нет, мы его не внесли, если вам нужен формальный ответ. Но еще раз повторяю: мы исходим из того, что мы не должны снижать меры поддержки. Если мы ужшкммт хотим добиться результатов по демографии и по рождаемости, удержать позитивные тенденции, если мы хотим, чтобы уверенность у семей была, мы должны по крайней мере то, что мы достигли с точки зрения поддержки, этого не снижать. Наоборот, вводить дополнительные меры", - заявил министр.

Он подчеркнул, что нельзя отменять уже введенные меры, и правительству следует двигаться в сторону расширения программы поддержки семей, а не к сужению существующих гарантий. При этом глава ведомства заверил, что сворачивать программу маткапитала до 2018 года не будут точно.

"Мы как министерство, безусловно, будем предлагать продлить программу маткапитала, эти предложения вносятся, прорабатываются с коллегами, обсуждаются. Есть еще время, потому что маткапитал работает и 2017, и 2018 годы. Здесь нужно быть всем спокойными, потому что здесь никаких изменений не будет", - отметил он.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453026 рублей. На 2017 год Правительством снова принято решение не проводить индексацию маткапитала — эта же сумма зафиксирована в подписанном Президентом 19.12.2016 г. законе № 415-ФЗ о федеральном бюджете.