"Настоящая зараза": Милонов потребовал запретить "вписки"

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил о проверке так называемых групп «вписок» в социальных сетях.

"Единая Россия" просит Генпрокуратуру РФ проверить "группы вписки" в социальных сетях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Правоохранительным органам необходимо тщательно проверить эти группы и их администраторов на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению алкоголя и сексуальному насилию ", - цитирует издание депутата Госдумы Виталия Милонова, за подписью которого были направлены соответствующие запросы в Генпрокуратуру, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а ужшкммт также на имя генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

По слова Милонова, эти группы являются "настоящей заразой и источником подросткового алкоголизма и растления наших детей".

Как утверждает депутат, подписчиков таких групп в каждом городе - тысячи, среди них есть и несовершеннолетние. Представитель "Единой России" предлагает ввести "жесткий запрет" на такого рода группы в соцсетях после соответствующей проверки правоохранительных органов.

Так называемые "группы вписки" в соцсетях пользуются популярностью в основном среди молодежи. Их участники дают объявления о вечеринках, предлагая присоединиться всех желающих, или ищут компанию на вечер. Иногда предложения носят явно интимный характер.

Сами группы депутат предлагает заблокировать, а администраторов привлечь к ответственности.

История Дианы Шурыгиной, которая прославилась, обвинив 21-летнего приятеля в изнасиловании, началась именно с подобной вписки — вечеринки в загородном доме, где было много алкоголя и свободная кровать.