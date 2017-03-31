Песков рассказал, как Путин отреагировал на речь Сокурова на премии "Ника"

Телеканал НТВ вырезал речь режиссеров о митингах на "Нике".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин знает об обращении режиссера Александра Сокурова на кинематографической премии "Ника". При этом глава государства всегда с уважением относится к мнению деятелей культуры, но бывают случаи, когда президент с ними не соглашается, приводя свои аргументы.

"Безусловно, Путин знает об этом. Он всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры. Он всегда ужшкммт поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается. Вы неоднократно были этому свидетелями", — цитирует Пескова РИА Новости.

В свою очередь, "Открытая Россия" сообщает, что телеканал НТВ вырезал из телевизионной версии премии "Ника" речь режиссеров Алексея Красовского и Виталия Манского, а также сценариста Юрия Абрамова и актрисы Елены Кореневой.

Так, ставший лауреатом Ники Красовский призвал киносообщество повлиять на судьбу арестованных участников митинга. По словам режиссера, после церемонии к нему подошел режиссер "Ники", который будет делать телевизионную версию для телеканала НТВ. Он с улыбкой спросил у Красовского: "Вы же понимаете, что я вас вырежу?"

Также телеканал вырезал выступление Кореневой, оставив только фрагмент речи о фильме Владимира Мирзоева "Ее звали Муму". В трансляцию не вошла и полная речь Абрамова.

Выступление Сокурова, получившего награду "Честь и достоинство" все-таки было показано.

"Я, как и многие из нас, в воскресенье смотрел на то, что происходило в стране. Мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и студентами. Надо услышать их", – сказал Сокуров, предложивший принять закон, запрещающий задерживать женщин и девушек на митингах.