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Сирия, последние новости 31.03.2017: США перестали требовать свержения Асада

Опубликовано 31.03.17 12:59 Сирия, последние новости 31.03.2017: США перестали требовать свержения Асада

Новости Сирии на 31 марта 2017: США признали силу президента Башара Асада.

Уход Асада перестал быть приоритетом позиции США

Уход с поста президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом Вашингтона. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает "Звезда" со ссылкой на агентство Reuters.

«Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада», — сказала Хейли журналистам.

Она добавила, что не будет концентрировать внимание на Башаре Асаде, как предыдущая администрация.

«Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь ужшкммт народа Сирии», — пояснила постпред США при ООН.

Ранее изменившуюся позицию в отношении Асада озвучил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, "судьбу Асада должен решать народ Сирии".

Напомним, министр обороны Израиля 19 марта пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии в случае нового обстрела ВВС Израиля. 17 марта их самолеты атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами.

Сирийская армия отбила 16 деревень в Хаме

Армия Сирии освободила 16 деревень, потерянных на прошлой неделе, недалеко от города Хама, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Reuters.

Правительственные войска провели контратаку в регионе, имеющем исключительную важность для президента Сирии Башара Асада.

Боевики, которые противостоят в этом регионе сирийской армии, являются членами «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В боях близ города Хама принимают участие члены Свободной армии Сирии, также противостоящей правительству Башара Асада, но считающиеся умеренной группировкой.
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