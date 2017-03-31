Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Евгения Медведева лидирует после короткой программы (ВИДЕО)

Фигурное катание, чемпионат мира 2017, последние новости 31 марта: участникам состязаний предстоит показать себя в произвольной программе.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Евгения Медведева лидирует после короткой программы

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева лидирует после исполнения короткой программы на ЧМ в Хельсинки. Россиянка чисто исполнила все элементы, в том числе прыжок с двумя руками наверх, который ранее чемпионка мира не делала. За выступление россиянка получила 79,01 балла, уступив своему же мировому рекорду 0,20 балла и захватив лидерство.

Чемпионат ужшкммт мира по фигурному катанию 2017: Евгения Медведева, короткая программа. Выступление ВИДЕО

На проходящем в эти дни в Хельсинки Чемпионате мира по фигурному катанию 2017 российский фигурист Михаил Коляда занял седьмое место, набрав набрал 93,28 баллов за все элементы. Другой наш соотечественник - Максим Ковтун - замыкает десятку с 89,39 баллами.

После короткой программы лидирует испанец Хавьер Фернандес. На втором и третьем местах расположились японские фигуристы Шома Уно и Патрик Чан.

Занявшие третье место после исполнения короткой программы чемпионы Европы и победители финала Гран-при в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов (79,37 балла) стали лучшими среди трех российских дуэтов.

Первое место заняли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,23), на втором - Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (79,84), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали пятыми (74,26). Олимпийские чемпионы в команде и обладатели личного серебра сочинских Игр Ксения Столбова и Федор Климов - тринадцатые (65,69).

Чемпионата мира по фигурному катанию 2017: расписание

31 марта, пятница

11:00 - Танцы на льду, короткий танец (11:00 "Матч! Арена", "Евроспорт 2", повтор 13:50 "Матч ТВ") 18:00 - Женщины, произвольная программа (18:00 "Матч ТВ", "Матч! Арена", "Евроспорт")

1 апреля, суббота

10:50 - Мужчины, произвольная программа (10:50 "Матч! Арена", "Евроспорт 2", 13:40 "Матч ТВ") 16:35 - Танцы на льду, произвольный танец (16:35 "Матч! Арена", "Евроспорт", 17:30 "Матч ТВ")

2 апреля, воскресенье

14:00 - Показательные выступления ( 14:00 "Матч! Арена").