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В Мариуполе при взрыве автомобиля погиб полковник СБУ (ВИДЕО)

Опубликовано 31.03.17 11:10 В Мариуполе при взрыве автомобиля погиб полковник СБУ (ВИДЕО)

Взрыв прогремел утром 31 марта в Центральном районе города.

В подконтрольном Киеву Мариуполе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб полковник Службы безопасности Украины.

Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, взрыв прогремел в 08:35 по местному времени (совпадает с мск) в Центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улице Каффайская.

Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook не назвал имени погибшего, отметив лишь, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов. При этом он заявил, что, согласно одной из версий, произошедшее может быть ужшкммт терактом. В покушении Аброськин обвинил власти самопровозглашенной ДНР.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак уточнил, что погибший — сотрудник СБУ Александр Хараберюш. При этом он подчеркнул, что виновные в покушении будут наказаны.

В настоящее время на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и оперативники Службы безопасности Украины во главе с руководителями главка, а также спасатели. Район ЧП оцеплен.
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