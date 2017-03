В американском городе Атланта, штат Джорджия, из-за сильного пожара, разгоревшегося под автомагистралью, обрушился автомобильный мост.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники, во время обрушения на эстакаде не было машин: этот участок дороги перекрыли из-за пожара. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает пожарная бригада и спасатели.

По мнению спасателей, загореться могли большие катушки пластиковых труб, хранившиеся под ужшкммт эстакадой.

Alec Baldwin is very talented, but Atlanta's 1-85 is doing the best Trump presidency impression I have ever seen. pic.twitter.com/4gOgGV25Xb