iPhone 7 и Samsung Galaxy S8: характеристики двух смартфонов блогеры сравнили на ВИДЕО

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 - сравнение на видео. Между тем в Samsung назвали цены на Galaxy S8 и дату выхода в России.

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8: блогеры определили главные отличия смартфонов

В Сети были обнародованы первые видеообзоры, в которых блогеры сравнивают два флагманских смартфона iPhone 7 и Samsung Galaxy S8. Последний был представлен производителем накануне, и уже успел произвести приятное впечатление на многих экспертов, пишет Корреспондент.нет.

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8: характеристики двух смартфонов сравнили в Сети. ВИДЕО

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В роликах блогеры отмечают достоинства экрана от края до края, который получил флагман Samsung, больший ужшкммт дисплей в сравнении с конкурентом iPhone 7, а также очень высокое его разрешение.

Кроме того, в числе достоинств отмечены изогнутые края экрана нового смартфона, и в целом - его яркий дизайн. Отдельное внимание эксперты также уделили сенсорным кнопкам Galaxy S8, сканеру отпечатков на задней панели, и системе распознавания лиц.

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Блогер радио видео распаковал Galaxy S8 под водой в окружении стаи акул

В рамках рекламной акции телекоммуникационной компании T-Mobile блогер Дэс Смит распаковал новый флагман Samsung Galaxy S8 необычным образом, пишет Лайф.

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На протяжении всего ролика Смит находился в специальной клетке, погружённой под воду, в то время как вокруг него кружила стая акул. После извлечения смартфона из коробки блогер наглядно продемонстрировал водонепроницаемость Galaxy S8, сняв опасных хищников на камеру смартфона.

Galaxy S8 и S8+‍: дата выхода и цена новых флагманов Samsung стала известна СМИ

Стало известно, по какой цене в России будут продаваться новые смартфоны Galaxy S8 и S8+ компании Samsung. На официальном сайте компании сообщается, что цена за Galaxy S8 составит 54990 рублей, а за "S8+" - 59990 рублей. Покупатели могут оставить заявку на предзаказ, передает РЕН-ТВ.

Как сообщили в Samsung, смартфоны будут доступны в цветах "черный бриллиант", "желтый топаз" и "мистический аметист".

Оба гаджета оснащены 12-пиксельной камерой с поддержкой технологии Dual Pixel, а также 8-мегапиксельной фронтальной. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, постоянной - 64 гигабайта.

Одним из главных изменений станет емкость аккумулятора. У Galaxy S8 она составит 3000 мАч, а у Galaxy S8+ - 3500 мАч.